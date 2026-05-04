Informare Publică: Avarie pe Calea Mărășești din orașul Onești!

Astăzi – 04 mai 2026, s-a înregistrat o avarie la conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 250 mm, de pe strada Calea Mărășești din orașul Onești, județul Bacău.

Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sunt nevoite să reducă presiunea apei potabile în sistemul de distribuție, în intervalul orar 09:00–14:00, pe străzile: Calea Adjudului, Calea Mărășești și în Zona Industrială. În funcție de consum și de configurația rețelei, în anumite zone se poate înregistra lipsa totală a apei la robinete.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile la parametrii optimi, în cel mai scurt timp.

La reluarea alimentării în condiții normale, apa poate prezenta modificări temporare de aspect (turbiditate sau culoare), motiv pentru care recomandăm utilizarea acesteia doar în scopuri menajere, până la limpezire.