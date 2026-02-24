Informare Publică: Avarie pe strada Libertății din municipiul Onești!

Astăzi – 24 februarie 2026, s-a înregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apă, de pe strada Libertății din orașul Onești, județul Bacău. Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sunt nevoite să reducă presiunea apei potabile în intervalul orar 09.00 – 14.00, consumatorilor de pe străzile Libertății și Mercur.

Atragem atenția că, după reluarea furnizării în condiții normale, apa poate prezenta modificări temporare cum ar fi turbiditatea sau culoarea. În acest caz, este indicat ca apa să fie utilizată doar în scopuri casnice, până la limpezirea completă.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor afectați, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile la parametri optimi, în cel mai scurt timp.