Intervenție de litotriție laser, în premieră la Spitalul „Eduard Apetrei” Buhuși

La Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși s-a realizat prima intervenție de litotriție, utilizând tehnologia Laser, una dintre cele mai moderne soluții pentru tratamentul minim invaziv al litiazei urinare.

A fost tratat un caz complex: un calcul de mari dimensiuni localizat în vezica urinară, care a fost fragmentat complet, în condiții de maximă siguranță, fără complicații, potrivit reprezentanților spitalului.

Echipa medicală care s-a ocupat de caz a fost formată din dr. Dinu Teodor Petru și dr. Druța Sandu, ambii medici specialiști, specialitatea urologie.

Ce avantaje oferă litotriția cu laser?

Noul echipament laser din cadrul spitalului din Buhuși permite tratarea unei game extinse de afecțiuni urologice, precum:

calculi vezicali

calculi ureterali (prin ureteroscopie semirigidă)

calculi renali, inclusiv în zone dificil accesibile (prin ureteroscopie flexibilă)

Printre beneficiile directe pentru pacienți se numără