Intervenții urgente pentru salvarea pasarelei din stația CF Comănești și stoparea alunecării de teren din Luizi Călugăra (DN 11)

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întrunit într-o ședință extraordinară pentru a analiza și aproba două planuri de măsuri și acțiuni pentru reabilitarea pasarelei din stația CF Comănești (DN 2G Comănești- Moinești – Bacău) și stoparea alunecării de teren produsă în comuna Luizi Călugăra, pe DN 11.

S-a aprobat, prin hotărâre, implementarea în regim de urgență a lucrărilor necesare pentru refacerea și aducerea la starea de normalitate a obiectivului de infrastructură (pod) situat pe DN2G Comănești – Moinești – Bacău, km +400 – pasaj denivelat peste calea ferată, lucrări propuse în planul de măsuri. În regim de urgență s-a luat măsura de punere în siguranță a circulației rutiere, feroviare, pietonale, inclusiv biciclete/trotinete, pe zonele afectate, precum și transmiterea documentației către instituțiile competente pentru alocarea sumelor necesare realizării lucrărilor din fondurile intervențiilor în situații de urgență. În următoarele 2 zile se va secționa și îndepărta consola trotuarului partea stângă în zona afectată în vederea eliminării pericolului de prăbușire peste calea ferată și eliminarea efectului de domino. În termen de 6 luni se va actualiza expertiza tehnică, în vederea stabilirii stării tehnice a podului și a măsurilor ce se impun.

De asemenea, s-a aprobat implementarea în regim de urgență a lucrărilor necesare pentru refacerea și aducerea la starea de normalitate a zonei afectate de alunecarea de teren din comuna Luizi Călugăra pe DN 11, în zona km 166+970 – km 167+100, partea stângă, lucrări propuse în planul de măsuri. Pe zona afectată se restricționează circulația prin semnalizare cu semafoare până la finalizarea lucrărilor și punerea în siguranță a sectorului de drum, se precizează într-un comunicat al Prefecturii Bacău.

