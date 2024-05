Ionel Apostol (PSD) și-a lansat candidatura pentru Primăria Sascut: „A fi în slujba oamenilor reprezintă cea mai mare menire a unui om politic!”

Ionel Apostol și-a lansat joi, 9 mai 2024, candidatura pentru funcția de primar al comunei Sascut, județul Bacău. La eveniment au participat europarlamentarul Dragoș Benea, fostul ministru al Agriculturii Petre Daea, deputatul Costel Dunava, senatoarea Cristina Pravăț, candidată la președinția Consiliului Județean, și fostul prefect Lucian Bogdănel. A fost prezent și omul de afaceri oneștean Nicu Șerban, proprietarul Grup Șerban Holding.

Evenimentul a avut loc într-un cadru festiv, în prezența a peste 500 de persoane și a fost moderat de deputatul Costel Dunava.

„Venim în fața sascutenilor cu o echipă tânară, o echipă pe care am construit-o împreună și de care sunt foarte mândru și determinat! O echipă de oameni profesioniști și responsabili, oameni bine pregătiți în domeniile în care activează: profesori, medici, ingineri, economisti, oameni capabili să genereze un plus de valoare comunitătii noastre. Asteptările sascutenilor sunt foarte mari iar responsabilitatea noastră trebuie să fie pe masură. Știm ce trebuie să facem, suntem capabili, avem voință si mereu ducem lucrurile la bun sfârșit!”, a declarat Apostol.

„Am ales să intru în politică acum 8 ani, am simțit că pot să fac mai mult pentru comunitatea noastră în care m-am născut și am învățat tainele administratiei. Am evoluat politic alături de Ioan Răuță pe care l-am prețuit și apreciat, de la care am învățat să nu renunț niciodată, oricât de grea este administratia. Motivația de a fi în slujba oamenilor reprezintă cea mai mare menire a unui om politic”, a mai spus candidatul PSD.

Ionel Apostol a precizat că în viitorul mandat dorește să prioritizeze investiții în infrastructura școlară, sănătate, apă-canal și gaze naturale, modernizarea căminelor culturale din toate satele și reabilitarea căilor rutiere.

Pe lista PSD de consilieri locali ai comunei Sascut au fost înscriși prof. Sandu Ionela – viceprimar, Dărăban Dragoș Ștefan (medic), Răuță Paula Isabela (economistă), Paris Alin-Mihai (profesor), Gârmacea Lucian (economist), Stanciu Carmen (profesoară), Marin Romeo (silvicultor), Constantin Gheorghe (jurist), Doroftei Mitică (medic veterinar), Dragomir Neculai (manager), Moisă Fănică-Nicolae (mecanic), Gîrbea Ion (mecanic auto), Tache Nicolae (șofer), Cruceanu Gheorghe-Cosmin (șofer), Apostu Gabriel (crescător de animale), Nunu Cătălina-Mădălina (contabilă), Climescu Alin-Dumitru (economist) și Vlaicu Ion (instalator de gaze).