ITM Bacău desfășoară o campanie de verificare a măsurilor de protecție a angajaților, în perioada cu temperaturi extreme

Inspectorii din cadrul Serviciului control securitate și sănătate în muncă al ITM Bacău vor verifica angajatorii, în perioada de vară, când temperaturile pot fi foarte ridicate, pentru a se asigura că sunt luate măsurile necesare pentru protejarea angajaților care lucrează în condiții de expunere, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

„Deoarece în perioada iunie – septembrie, pe teritoriul României, se pot manifesta temperaturi ridicate extreme, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului control securitate și sănătate în muncă al ITM Bacău vor informa atât administratorii societăților comerciale, cât și pe salariații acestora, asupra măsurilor privind protecția persoanelor încadrate în muncă, care lucrează în condiții de expunere”, transmite ITM Bacău.

Prin temperaturi extreme ridicate se înțeleg temperaturi care vor depăşi +37°C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel, anunțate de către Administrația Națională de Meteorologie, se precizează în comunicat.

Conform ORDONANTEI DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă în perioadele cu temperaturi ridicate extreme, în sensul art. 1, angajatorii trebuie sa asigure următoarele măsuri minimale:

A. Pentru ameliorarea condiţiilor de munca:

a) reducerea intensitatii şi ritmului activităţilor fizice;

b) asigurarea ventilatiei la locurile de munca;

c) alternarea efortului dinamic cu cel static;

d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

B. Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:

a) asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoana/schimb;

b) asigurarea echipamentului individual de protecţie;

c) asigurarea de duşuri.

Conform art. 6 din acelasi act normativ:

(1) Angajatorii care nu pot asigura condiţiile prevăzute la art. 4 şi 5 vor lua, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, următoarele măsuri:

a) reducerea duratei zilei de lucru;

b) eşalonarea pe doua perioade a zilei de lucru: pana la ora 11,00 şi după ora 17,00, în cazurile prevăzute la art. 4;

c) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioada de cel puţin doua zile consecutiv.

– precizează ITM Bacău