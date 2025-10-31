KAI Sushi s-a deschis în Bacău! Restaurant cu experiență japoneză autentică, în inima Moldovei

KAI Sushi, cel mai nou restaurant cu specific japonez din Bacău, s-a deschis de curând pe Strada Venus 8, aducând în prim-plan tradiția japoneză, îmbinată cu pasiunea pentru sushi.

Foto: Chef Lucian (stg.) și Sushi Chef Angello (dr.)

Povestea KAI Sushi începe acum 11 ani în bucătăriile unor restaurante de top din Danemarca, Anglia și Germania, unde doi prieteni pasionați de gastronomie, Sushi Chef Angelo și Chef Lucian, au petrecut mai bine de un deceniu perfecționând arta preparării sushi-ului.

„Am învățat de la maeștri japonezi că sushi-ul adevărat nu înseamnă doar pește crud pe orez – este o filosofie care cere respect pentru ingrediente, tehnică impecabilă și răbdare”, mărturisește unul dintre fondatorii restaurantului.

Decizia celor doi de a se întoarce acasă și de a deschide KAI Sushi în Bacău a fost una naturală: „Voiam să aducem acasă nu doar rețete, ci o experiență completă – de la calitatea ingredientelor până la atmosfera autentică japoneză.”

Alături de ei, barmanul Dimitrie completează experiența cu cocktailuri rafinate și inovatoare.

Colaj: foto Dimitrie (stg.)

Nu e doar sushi, e KAI Sushi

Numele restaurantului, *KAI (会)*, înseamnă „întâlnire” în limba japoneză – un concept fundamental în cultura niponă care celebrează momentele petrecute împreună.

„KAI este locul unde se întâlnesc culturile, unde prietenii se reunesc și unde fiecare masă devine o sărbătoare a gustului”, ne explică echipa restaurantului.

Sushi autentic: KAI aplică standarde japoneze riguroase

Într-o piață unde „sushi-ul” devine din ce în ce mai răspândit, KAI Sushi se diferențiază prin autenticitate verificabilă. Restaurantul aplică standarde japoneze riguroase, la fiecare etapă:

peștele este adus zilnic de la furnizori certificați – somon norvegian, ton roșu de calitate. “Diferența se simte din prima mușcătură, iar recenziile clienților o confirmă”, ne asigură chefii.

– somon norvegian, ton roșu de calitate. “Diferența se simte din prima mușcătură, iar recenziile clienților o confirmă”, ne asigură chefii. orezul este pregătit după rețeta tradițională japoneză , cu atenție la detalii care par mărunte, dar fac diferența: temperatura exactă (体温 – taion, temperatura corpului uman), echilibrul delicat al oțetului de orez și timpul de odihnire care desăvârșește textura.

, cu atenție la detalii care par mărunte, dar fac diferența: temperatura exactă (体温 – taion, temperatura corpului uman), echilibrul delicat al oțetului de orez și timpul de odihnire care desăvârșește textura. tehnica de preparare este cea învățată în bucătăriile europene de la maeștri japonezi: fiecare nigiri este modelat manual (nu cu forme sau mașini), fiecare roll este rulat cu precizia învățată în mii de ore de practică, fiecare ingredient este tăiat cu cuțite speciale japoneze (yanagiba) pentru a respecta textura și prospețimea.

Meniul KAI: de la clasic la spectaculos

Meniul KAI Sushi Bacău reflectă această dedicare pentru autenticitate, oferind atât preparate tradiționale, cât și creații signature.

Începi călătoria culinară cu o selecție de startere japoneze pline de gust și textură, de la edamame crocante la gyoza aromate. Fiecare mușcătură te poartă mai aproape de Japonia.

Nigiri este forma cea mai pură a sushi-ului, unde calitatea peștelui vorbește de la sine. Salmon Nigiri și Tuna Nigiri sunt preparate după tehnica edomae, clasică în Japonia.

Hosomaki – role simple, tradiționale, unde fiecare ingredient strălucește: Salmon Cheese, Avocado Cheese, pentru cei care preferă simplitatea elegantă.

Role Speciale – creațiile signature care au devenit deja favorite pentru clienții fideli: Gold Dragon (rola este prăjită în fulgi panko), Rainbow Dragon (o paletă de culori și texturi), Orange Dragon (pentru iubitorii pasionați de somon). Fiecare roll special este o experiență vizuală și gustativă.

Poke Bowls – pentru cei care vor o masă completă, sănătoasă și vibrantă: Mango Bowl cu ton premium, Salmon Bowl generos, Veggie Bowl 100% vegetarian, Crispy Chicken Bowl pentru cei care preferă preparate gătite.

Deserturi – finalizarea perfectă cu Mochi, pentru o experiență completă.

KAI Sushi: un loc pentru cei care apreciază calitatea și autenticitatea

Restaurantul se adresează unui public variat, dar cu un numitor comun: aprecierea pentru calitate și autenticitate.

Cunoscătorii de sushi vor găsi aici preparate la standardele pe care le-au întâlnit în marile orașe europene sau în Japonia.

Începătorii în lumea sushi-ului vor fi ghidați cu răbdare de echipa KAI – fiecare membru al staff-ului poate recomanda preparate potrivite și poate explica diferențele dintre tipurile de sushi.

Cuplurile care caută o locație pentru o seară specială vor aprecia atmosfera intimă și atenția la detalii – de la iluminatul ambiental la muzica discretă.

Grupurile de prieteni care vor să exploreze împreună gusturi noi pot opta pentru platouri mixte sau seturi care oferă varietate.

Pentru cei care vor să se bucure de un preparat japonez autentic la birou sau acasă, comenzile pot fi plasate online sau telefonic, cu ridicare direct din restaurant.

„Unde tradiția japoneză întâlnește pasiunea românească” nu este doar un slogan – este promisiunea pe care KAI o face și, din primele zile, pare să o țină.

Dincolo de mâncare, restaurantul KAI Sushi aduce în Bacău și o atmosferă care te transportă în altă lume.. Design-ul interior, inspirat din estetica japoneză wabi-sabi, pune accent pe simplitate, naturalețe și intimitate. “Am dorit să creăm o oază unde timpul încetinește, unde conversațiile curg natural și unde fiecare vizită devine o experiență memorabilă”, spune echipa.

Paleta de culori – de la Rice Pearl (tonuri calde de bej) la Jade Green și Sakura Pink – creează un ambient relaxant, departe de agitația zilnică.

KAI Sushi este deschis de luni până duminică, între 11:30 – 22:00. Comenzile pot fi plasate la tel. 0775 660 561. Online îi găsiți pe www.kaisushi.ro și pe Instagram / Facebook / TikTok: @kaisushi.ro.