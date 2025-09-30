Lemn tăiat ilegal, în valoare de aproape de 100.000 lei, confiscat de polițiști

În perioada 23-25 septembrie, polițiștii Serviciului Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, cu sprijinul de specialitate al Gărzii Forestiere Suceava, au organizat și efectuat o acțiune ce a avut ca obiect prevenirea și combaterea delictelor silvice, dar și verificarea modului de deținere, prelucrare, expediere și transport materiale lemnoase din depozite de masă lemnoasă.

În cadrul activităților au fost verificate trei depozite de materiale lemnoase, două exploatări forestiere, dar și mai multe vehicule ce transportau materiale lemnoase.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate 17 sancţiuni contravenţionale în valoare de 35.000 de lei, au fost constatate în flagrant delict 5 infracţiuni, respectiv, tăiere şi furt de arbori, scoatere din rădăcini de arbori şi deţinere în plus de materiale lemnoase în depozitele de masă lemnoasă.

Aproximativ 305 m.c de material lemnos, diverse specii şi sortimente, au fost ridicați în vederea stabilirii provenienţei şi confiscare, cu o valoare totală de 97.550 de lei.