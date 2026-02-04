Locuri de muncă la ADIS Bacău

ADIS Bacău, cu sediul în mun. Bacău, Calea Dr. Al. Șafran nr. 145, jud. Bacău, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director executiv 1 post și consilier achiziții publice 1 post. Termen limită depunere dosare 24 februarie 2026, ora 16:00 la sediul din calea dr. Al. Șafran nr. 145, etaj 1, cam. 11, mun. Bacău, jud. Bacău de Luni-joi: 08:00-16:00, Vineri: 08:00-14:00. Condițiile de participare, atribuțiile posturilor, bibliografia și tematica pentru proba scrisă, documentele necesare și calendarul complet al concursului sunt disponibile la sediul ADIS Bacău și pe site-ul www.adisbacau.ro, secțiunea transparență publică.

