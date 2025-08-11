Lucrări de reabilitare și modernizare pentru ambulatoriul integrat al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși se dezvoltă. Se lucrează la finisaje, care sunt în plină desfășurare, la viitoarea construcție ce ține de ambulatoriul integrat al Spitalului.

Acest proiect amplu, inițiat de Primăria și Consiliul Local Buhuși, vizează reabilitarea, extinderea și dotarea clădirii cu aparatură și echipamente medicale moderne.

„Noua construcție va avea o structură modernă, pe trei niveluri, concepută special pentru a facilita accesul pacienților și a optimiza activitatea medicală. Spațiile vor fi adaptate pentru a răspunde nevoilor tuturor pacienților”, transmit reprezentanții spitalului.

Printre dotări se numără: săli de așteptare și spații de recreere pentru un confort sporit; un lift și dotări specifice pentru pacienții cu dizabilități; circuite distincte și căi de acces separate pentru adulți și copii.

„Aceste îmbunătățiri vor contribui la crearea unui mediu medical sigur și eficient pentru toți pacienții care vor beneficia de servicii medicale la spitalul buhușean”, au mai precizat reprezentanții unității medicale.