Mai sunt câteva zile în care poți susține programele Betania prin Formularul 177

În spatele fiecărui program social care funcționează constant sunt oameni, resurse, parteneriate și decizii luate la timp. Pentru Asociația Betania, fiecare contribuție redirecționată prin Formularul 177 înseamnă continuitate pentru aceste programe.

Termenul limită se apropie

„Termenul limită pentru completarea Formularului 177 se apropie, tocmai de aceea îți reamintim că poți redirecționa o parte din impozitul pe profit către noi. Această redirecționare nu este o donație suplimentară. Nu implică un cost în plus”, se precizează într-un comunicat al Asociației Betania.

Este o alegere prin care o parte din impozitul deja datorat statului poate ajunge direct în comunitate, acolo unde susține servicii concrete pentru oameni care au nevoie de sprijin.

Ce înseamnă asta mai exact?

Înseamnă că putem continua programele dedicate:

copiilor cu autism care au nevoie de terapie și intervenție specializată;

tinerilor și adulților cu dizabilități care au nevoie de sprijin, activități adaptate și integrare;

familiilor aflate în dificultate, care primesc consiliere, sprijin material și îndrumare;

persoanelor vulnerabile care au nevoie de servicii sociale stabile și accesibile.

De peste 30 de ani, Asociația Betania este prezentă în comunitate prin servicii sociale, educaționale și terapeutice dezvoltate cu responsabilitate, profesionalism și grijă față de oameni.

Raportul Anual 2025: o imagine clară a activității noastre

Dacă dorești să vezi cum se transformă sprijinul primit în servicii concrete, poți accesa Raportul Anual al Asociației Betania pentru anul 2025.

Raportul reflectă activitatea, responsabilitatea și implicarea echipei Betania în sprijinul persoanelor vulnerabile din comunitate în anul 2025, un an cu o semnificație aparte pentru Betania, în care a marcat 30 de activitate.