Maricica Coșa a pierdut procesul de 500.000 de lei. Ea l-a acuzat pe Scripăț că i-ar fi provocat stres, flatulențe și scaune moi

Războiul în justiție dus de unii dintre cei mai cunoscuți și controversați traseiști politici băcăuani a ajuns la final. Judecătorii au respins definitiv cererile formulate de Maricica Coșa, aflată în litigiu cu Constantin Scripăț.

Reamintim, Maricica Coșa, fost prefect în guvernul PSD-ALDE, actualmente consilier județean AUR, l-a dat în judecată pe Constantin Scripăț, și el fost prefect și ex-vicepreședinte ALDE al Consiliului Județean, de la care a cerut despăgubiri de 500.000 de euro. Detalii, AICI.

Coșa și Scripăț sunt în conflict din octombrie 2020, de la constituirea noului Consiliu Județean Bacău, de la acel moment. Ambii reprezentau ALDE, însă la votul pentru posturile de vicepreședinte, Scripăț a înclinat balanța spre o majoritate cu PSD.

„Simptome gastrointestinale de tipul flatulenței și a deranjamentului intestinal, prin scaune moi”

Fostul prefect PSD-ALDE, Maricica Coșa, a susținut că, în urma unei plângeri penale a lui Scripăț, a fost nevoită să meargă să dea declarații, „situație extrem de inconfortabilă” pentru ea. De asemenea, Coșa a acuzat atacuri de panică și insomnii cauzate de stres.

În cererea de chemare în judecată, Maricica Coșa a pretins că a fost nevoită să meargă la consiliere psihologică și a detaliat concluziile evaluării: tensiune intrapsihică, insomnie, tahicardie și transpirații. De asemenea, expertul la care a apelat fostul prefect a făcut referire la „simptome gastrointestinale prezente de tipul flatulenței și a deranjamentului intestinal, prin scaune moi”.

Toate problemele ar fi fost constatate de Societatea civilă profesională de psihologie „Tănase și Asociații”. Psiholoaga Daniela Tănase este o mai veche susținătoare a Maricicăi Coșa, potrivit unei postări de pe Facebook.

Ca despăgubiri, Maricica Coșa a cerut de la Constantin Scripăț suma de 500.000 de euro. Primul termen al procesului a fost în aprilie 2024, la Tribunalul Bacău. Instanța de fond a respins cererea, iar Curtea de Apel a confirmat recent sentința. Maricica Coșa a fost obligată să achite cheltuielile de judecată de circa 6.000 de lei.