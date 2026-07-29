Măsuri speciale de siguranță și restricții de trafic pentru Young Island Festival 2026, la Bacău

Autoritățile din Bacău au pus la punct măsurile de ordine publică, siguranță și management al traficului pentru desfășurarea în condiții optime a celei de-a șasea ediții a Young Island Festival, care va avea loc în perioada 30 iulie – 2 august 2026, pe Insula de Agrement.

Planul de măsuri a fost stabilit în cadrul unei ședințe de lucru organizate la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, la care au participat reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene”, Poliției Locale, Instituției Prefectului, Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane și organizatorii festivalului. Activitatea a fost coordonată de prim-adjunctul inspectorului-șef al IJJ Bacău, colonelul Mihai Munteanu.

Pe întreaga durată a festivalului, jandarmii, polițiștii, pompierii, polițiștii locali și celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne vor fi prezente zilnic atât în perimetrul festivalului, cât și pe principalele căi de acces, pentru menținerea ordinii publice, prevenirea incidentelor și intervenția rapidă în situații de urgență.

O atenție deosebită va fi acordată combaterii traficului și consumului de droguri, prin controale în zonele de acces și în apropierea locației festivalului, inclusiv cu ajutorul echipajelor canine specializate. De asemenea, polițiștii rutieri vor acționa pentru fluidizarea traficului și depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, folosind aparate etilotest și drugtest.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău va asigura un dispozitiv format din pompieri, voluntari, o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și două bărci de salvare, pregătite să intervină în caz de incendii, urgențe medicale sau incidente în zona lacului. Totodată, inspectorii de prevenire vor verifica respectarea normelor de securitate la operatorii economici din perimetrul festivalului.

În cadrul evenimentului vor fi organizate și acțiuni de informare preventivă dedicate participanților, inclusiv campanii privind siguranța personală, prevenirea victimizării și a traficului de persoane.

Autoritățile le recomandă celor prezenți să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine, să aibă grijă de bunurile personale, să evite consumul excesiv de alcool și substanțe interzise și să apeleze imediat la echipajele de intervenție sau la 112 în cazul unor situații de urgență.

Restricții de circulație

În paralel, municipalitate a anunțat și o serie de măsuri privind circulația rutieră. Astfel, în perioada 28 iulie – 3 august 2026, parcarea Insulei de Agrement, situată pe strada I.L. Caragiale nr. 2, va fi închisă, la solicitarea structurilor de ordine, pentru buna desfășurare a evenimentului.

Totodată, în funcție de valorile de trafic înregistrate pe durata festivalului, Biroul Rutier al Poliției Municipiului Bacău poate dispune restricționarea circulației pe strada Milcov, pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la intersecția cu Bulevardul Alexandru cel Bun și intersecția cu strada Stadionului.

Autoritățile recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor din teren, iar participanților la festival să urmeze recomandările forțelor de ordine pentru ca evenimentul să se desfășoare în cele mai bune condiții.