Materiale didactice gratuite, pentru elevii din clasa pregătitoare. Deputatul Budaca: „Niciun părinte nu trebuie să își facă griji cu ce își va începe copilul școala”

Un proiect de lege care are ca obiectiv oferirea de materiale didactice gratuite pentru copiii care intră în clasa pregătitoare a fost adoptat, pe 01 aprilie, în Parlament, anunță deputatul Vasile Budaca (PSD Bacău).

Potrivit deputatul Budaca, pentru toți copiii din clasa pregătitoare, indiferent că învață la stat, în particular sau confesional, statul român, prin Ministerul Educației, va asigura gratuit materiale didactice, jocuri, cărți educative, fișe de lucru și caiete, atât în format tipărit, cât și digital.

„Niciun părinte nu trebuie să își facă griji cu ce își va începe copilul școala, iar fiecare copil merită să descopere bucuria de a învăța cu materiale didactice noi, frumoase și adaptate nevoilor lui”, a mai precizat deputatul Vasile Budaca.