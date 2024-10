Medic de la Spitalul Județean Bacău, acuzat de neglijență după ce a tratat cu Nurofen un copil căzut în cap la școală. SJU a convocat comisia de disciplină

Incident grav la o școală din orașul Comănești, judeţul Bacău, unde un elev a căzut în cap de pe balustradă şi a ajuns la spital. Conducerea școlii nu a sunat la 112, iar acum Inspectoratul Școlar verifică dacă s-au respectat procedurile. Pe de altă parte, și Spitalul Județean de Urgență Bacău anchetează cum a fost tratat micul pacient, după o plângere făcută de familia copilului, relatează Pro TV.

Incidentul a avut loc în urmă cu două săptămâni, la o şcoală gimnazială din Comăneşti. În timpul unei pauze, copilul în vârstă de 7 ani a căzut de pe balustradă în timp ce se juca împreună cu un alt coleg.

Mihaela Vârcolici, directoarea şcolii: „Dintr-o joacă s-a urcat pe balustradă şi, necontrolat, probabil a căzut peste balustradă. După incident, copilul împreună cu celălat băieţel s-a dus în clasă şi i-a spus doamnei că a căzut de pe balustradă şi că s-a lovit”.

Imediat după incident, învăţătoarea a chemat asistenta medicală şi femeia l-a sunat pe tatăl copilului. Dar nu a anunțat incidentul și la 112.

Tatăl copilului: „Asistentul medical trebuie să ştie că prima dată când găseşti un rănit trebuie să i se acorde primul ajutor de o persoană specializată nu să mă sune pe mine şi eu să vin să preiau copilul fără să îmi dau seama ce e cu el şi să îl mai transport în condiţiile în care habar nu aveam ce traume are, ce leziuni”.

Copilul ar fi fost neglijat și de medicii din Bacău

Tatăl băiețelului susține că la Spitalul Județean de Urgență Bacău medicul care s-a ocupat de cel mic ar fi fost neglijent.

Tatăl copilului: „Mi-a recomandat un calmant pentru copil despre care am citit în prospect că este contraindicat total şi că îi face mai mult rău decât să îl ajute. Copilul era deshidratat şi a vomat continuu o zi jumate. Cât am stat acolo nu am văzut niciun progres. Am intrat în panică şi am zis că trebuie să plec de la Bacău”.

Abia la Spitalul din Iași copilul ar fi primit tratamentul corect. Au fost deschise mai multe anchete, atât de către Poliţie, Inspectoratul Școlar Judeţean dar şi la Spitalul Judeţean de Urgenţe pentru a verifica în ce măsură copilul a primit tratament adecvat.

Dr. Sebastian Hriban: „Am vrut să anunț Protecția Copilului!”

Ziarul de Bacău l-a contactat pe dr. Sebastian Hriban, pentru lămuriri referitoare la reclamația părinților. Neurochirurgul a precizat că nu el era medicul curant al copilului, ci s-a întâmplat să fie de gardă. „Ca medic de gardă l-am preluat la ora 14:00, avea un traumatism craniocerebral minor, cu dureri de cap. Se prescrie Nurofen în astfel de cazuri. În jurul orei 14:30, la ușa cabinetului au venit 3 indivizi: tatăl, un pretins avocat, care mi-a demonstrat că nu știe legislația, și mama pacientului. Au cerut pe loc ambulanță pentru București. Copilul era programat pentru a doua zi la Iași, nu aveam cum să le dau pe loc una pentru București, mai ales că nu aveau un aviz de la niciun doctor de acolo, la care să fie trimis copilul”, a relatat dr. Hriban.

Potrivit neurochirurgului, mama copilului ar fi avut un comportament necivilizat în secția spitalului și a solicitat insistent să i se pună pacientului o perfuzie cu glucoză. „I-am spus că face rău copilului și chiar m-am gândit să anunț Protecția Copilului”, a mai spus dr. Hriban.

Neurochirurgul este convins că tratamentul aplicat copilului a fost cel adecvat, având în vedere că și analizele indicau asta. „Ca drept dovadă, s-a întors de la Iași fără să-i facă nimic”, a precizat dr. Hriban.

Potrivit foii de observație, medicația cu Nurofen a fost prescrisă de medicul curant, dr. Daniel Adrian Albu, și aprobată de șeful de secție dr. Vlad Buburuzan. Pastilele ar fi fost aduse de acasă de familia copilului.

Pe foaia de externare, sunt menționate totuși „traumatism cranio-cerebral mediu, fractură occipitală bilaterală, fractură de vârf de odontoidă, hematom extradural P-O drept”, așa cum se poate observa și în facsimilul de mai jos:

Facsimil de pe foaia de externare

Conducerea SJU a convocat comisia de disciplină

Florentin Radu, purtător de cuvânt a Spitalului Bacău: „Plângerea a fost înregistrată şi la noi, petiţionarul fiind primit de manager. De îndată s-a decis convocarea comisiei de disciplină în cadrul căreia va fi luată măsura administrativă care se impune”.

Copilul a fost externat de la spitalul din Iaşi cu recomandarea medicilor ca la cea mai mică schimbare în starea sa părinţii să îl aducă înapoi în regim de urgenţă.