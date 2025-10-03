Mesaj la final de mandat al fostului prefect Claudiu Ilișanu: „A fost o perioadă intensă, plină de provocări și de satisfacții”

Claudiu Ilișanu a transmis un mesaj la final de mandat ca prefect al județului Bacău. Funcția a fost preluată de Andreea Negru (USR), fosta șefă de cabinet a primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Redăm, mai jos, mesajul fostului prefect Ilișanu:

Astăzi se încheie pentru mine o etapă importantă – aceea de prefect al județului Bacău. A fost o perioadă intensă, plină de provocări și de satisfacții, pe care am avut șansa să le trăiesc împreună cu voi și cu oamenii din județ.

Mulțumesc din suflet tuturor primarilor din județul Bacău pentru buna colaborare în implementarea proiectelor de interes local și în gestionarea situațiilor de urgență, colegilor din structurile MAI și din Instituția Prefectului pentru profesionalism și dăruire, dar și cetățenilor și mediului de afaceri, care mi-au arătat cât de puternică este comunitatea noastră atunci când rămâne unită.

Cel mai valoros câștig pentru mine rămâne experiența umană – întâlnirile cu oamenii, înțelegerea nevoilor lor și bucuria de a fi, chiar și pentru o perioadă, parte din soluțiile lor.

Îi urez mult succes doamnei prefect #AndreeaNegru, care preia această misiune importantă. Sunt convins că, prin seriozitate și responsabilitate, va continua eforturile începute pentru binele județului nostru.

Pentru mine urmează o nouă etapă – sau, mai bine spus, o întoarcere la prima dragoste: ingineria. Revin cu emoție la această profesie, dar cu aceeași dorință de a construi și de a rămâne aproape de comunitate.

Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare, încredere și prietenie!

– Claudiu Ilișanu