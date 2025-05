Ministrul Mircea Fechet: „Reformele sunt incomode și cer un cost politic pe care puțini sunt dispuși să și-l asume”

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, declară că, după rezultatele votului de duminică, este clar că statul român are nevoie de reforme. El consideră că niciun efort nu e prea mare pentru stabilizarea economică a unei instituții publice, „pentru că acolo unde scăpăm definitiv de o gaură neagră în buget avem șanse bune să redirecționăm resursele pentru a face valoare adăugată.”

Mircea Fechet a făcut și o trecere în revistă a măsurilor de reducere a cheltuielilor pe care le-a luat în cadrul ministerului Mediu, amintind, printre altele, de eliminarea bonusurile de pensionare de la Romsilva sau de comasarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, cu toate unitățile aflate în subordine, și a Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, care au devenit Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP).

Redăm integral mesajul ministrului Mircea Fechet:

Trei cuvinte stau scrise cu litere mari, îngroșate, în spatele rezultatelor votului de duminică: NEVOIA DE REFORME.

Românii vor un stat care funcționează, instituții eficiente și responsabile, politici publice centrate pe rezultate, nu pe compromisuri.

E adevărat, reformele sunt incomode, cer timp, perseverență și un cost politic pe care puțini sunt dispuși să și-l asume.

Însă, cine spune că reformele sunt imposibil de făcut în România sau că birocrația doboară bunele intenții, ori nu înțelege nevoile actuale ale statului, ori nu este suficient de ambițios.

Suntem departe de zilele bune ale României, din punct de vedere economic, e suficient să ne uităm pe facturi, pe bonurile de cumpărături săptămânale sau pe cursul leu / euro.

Unii au căutat țapii ispășitori, alții au căutat soluții.

Ca ministru al Mediului, pot spune că niciun efort nu e prea mare pentru stabilizarea economică a unei instituții publice, pentru că acolo unde scăpăm definitiv de o gaură neagră în buget avem șanse bune să redirecționăm resursele pentru a face valoare adăugată. De aici începe orice proiect serios și durabil: de la curățarea temeliei pe care vrem să reconstruim.

Când oprești risipa, sigilezi scurgerile din bugetul public, dar deschizi robinetul de încredere. Este ceea ce România are nevoie de decenii: un stat care lucrează pentru oameni, nu împotriva lor.

Am eliminat bonusurile nerușinate la pensionare de la Romsilva, care au costat Regia Națională a Pădurilor – o entitate în serviciul public – peste 194 milioane lei numai în ultimii doi ani, pentru că banii publici nu trebuie să mai fie niciodată pușculița nimănui. România a ajuns pe marginea prăpastiei din cauza dezbinării, iar a menține privilegii pentru unii, cum au fost aceste beneficii scandaloase, de sute de mii de euro, pentru 1.267 persoane, înseamnă a fi complice la dezastru. Am spus un NU hotărât acestor „premii” din respect pentru românii cinstiți, care muncesc corect, își plătesc taxele în fiecare lună și așteaptă de la stat nu favoruri pentru unii, ci echitate pentru toți.

Am propus, prin proiectul de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Romsilva, principii sănătoase pentru redresarea Regiei și pentru a asigura o administrare silvică mai eficientă, mai flexibilă, mai transparentă și mai responsabilă.

Mai exact, un model de funcționare în care performanța contează, munca din teren este susținută, iar deciziile nu se mai iau în birouri izolate de realitate. Muncă egală, plată egală, mai puține funcții de conducere, debirocratizare. Am deranjat vechile reflexe ale risipei, însă păstrez sute de mesaje ale silvicultorilor de bună-credință care m-au încurajat să nu dau niciun pas înapoi, pentru că, zeci de ani, tăcerea a lăsat cale liberă rețelelor de privilegii și abuzurilor. Proiectul meu este încă în dezbatere, sper ca bazele reformei pe care am început-o să rămână un angajament decisiv pentru eficiență și corectitudine, oricine va prelua în viitor inițiativa.

Anii pierduți cu derapaje nu mai pot fi recuperați, dar ce putem recâștiga, prin măsuri ferme, este capacitatea instituțiilor de a-și îndeplini misiunea. Am făcut acest lucru, respectând mandatul primit din partea românilor de a reduce birocrația, prin comasarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, cu toate unitățile aflate în subordine, și a Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate. Entitatea rezultată, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP), răspunde azi – într-un mod mai suplu, mai eficient – cerințelor actuale în ceea ce privește actele de reglementare în domeniul mediului și ariile naturale protejate. Am avut în vedere același model pentru comasarea instituțiilor de control din subordinea Ministerului Mediului, unde am schițat variante de lucru.

Ministerul Mediului e perceput acum a fi în avangarda reformelor pe care le vor românii și e dator să-și păstreze nivelul actual de ambiție pentru toate reformele începute, că vorbim de Romsilva, de ANAR, de AFM și de celelalte instituții subordonate, dar și de întregul proces de debirocratizare și apropiere de oameni.

Putem avea un stat reformat? Fără îndoială. Cum? Protejând interesul public, resursele naționale și, poate cel mai important, încrederea oamenilor că, DA, se poate și în România.

Reforma înseamnă să punem capăt risipei, incompetenței, corupției și complicității. Să ieșim din cercul vicios al amânărilor pentru decizii curajoase, asumate. Asta presupune muncă și voință politică. Dar și presiune constantă și mobilizare socială, pentru că doar o societate activă, implicată și vigilentă poate ține aprinsă direcția schimbării.

E singura cale corectă.

– Mircea Fechet, ministrul Mediului