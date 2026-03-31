Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în vizită la Spitalul din Buhuși: „Se poate face medicină corectă, organizată și orientată spre pacient, chiar și într-un oraș mic”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut o vizită la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, unde a evaluat direct nivelul investițiilor și al serviciilor medicale oferite pacienților.

Ministrul Rogobete a declarat după vizită: „Am plecat de acolo cu un sentiment clar: se poate face medicină corectă, organizată și orientată spre pacient, chiar și într-un oraș mic. Problema reală a sistemului nu este doar lipsa resurselor, ci modul în care sunt organizate. Iar aici am văzut contrariul: un spital gândit în jurul pacientului. Ambulatoriul de specialitate și spitalizarea de zi sunt dezvoltate exact acolo unde contează – pentru acces rapid și eficient la servicii medicale.”

Spitalul din Buhuși a fost apreciat nu doar pentru buna organizare, ci și pentru laboratorul de analize care este bine pus la punct, imagistica – radiologie digitală, CT și RMN – care oferă diagnostic complet aproape de casă și pentru secția ATI și blocul operator care, potrivit ministrului, sunt organizate corect, cu echipe complete și linii de gardă acoperite.

Dar dincolo de infrastructură, diferența o fac oamenii. Curățenie, disciplină și, mai ales, empatie.

Am stat de vorbă cu pacienți care mi-au spus lucruri simple, dar esențiale: că nu mai sunt trimiși de la un cabinet la altul fără răspuns, că primesc explicații clare, că sunt tratați cu respect și răbdare. Unii mi-au spus că aleg să vină aici chiar și din alte localități, pentru că «știu că aici cineva îi ascultă cu adevărat». Aceasta este, în fond, măsura reală a unui sistem de sănătate: încrederea oamenilor. Investițiile realizate prin PNRR, completate de un parteneriat onest cu administrația locală, arată ce înseamnă o direcție corectă: decizii gândite, nu improvizații. Ca Ministru al Sănătății, spun clar: acest spital este un exemplu de bună practică. Este dovada că atunci când există organizare, responsabilitate și respect pentru pacient, rezultatele apar. Felicit echipa medicală, conducerea spitalului și administrația locală pentru ceea ce au construit. Continuăm. Pentru că oamenii au nevoie de fapte, nu de explicații. Încrederea ne face bine!

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății





