Minivacanța de 1 Mai, în Bacău: amenzi de peste 12.000 de lei și zeci de intervenții ale pompierilor și jandarmilor

Aproape 100 de pompieri au fost zilnic la datorie, iar jandarmii au patrulat în zonele aglomerate din județ, în minivacanța de 1 Mai. Autoritățile din Bacău au raportat zeci de intervenții, însă fără evenimente grave, pe fondul unui comportament responsabil al cetățenilor.

Minivacanța de 1 Mai s-a desfășurat fără probleme deosebite în județul Bacău, potrivit bilanțului prezentat de pompieri și jandarmi. În perioada 1–3 mai, echipajele operative au fost solicitate în 92 de situații de urgență, intervenind pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului.

Datele transmise de pompieri arată că 24 dintre misiuni au vizat acordarea primului ajutor calificat, reprezentând aproximativ 26% din totalul intervențiilor. În același interval, salvatorii au acționat pentru stingerea a patru incendii, precum și a unui incendiu de vegetație uscată.

Pe lângă acestea, au fost înregistrate cinci misiuni de asistență a persoanelor, cinci alarme false, două întoarceri din drum și trei deplasări fără intervenție. Alte nouă intervenții au fost încadrate în diverse situații operative, iar cinci au vizat misiuni de sprijin.

Contextul minivacanței a dus și la intensificarea activităților preventive. Astfel, pompierii au desfășurat 38 de acțiuni de recunoaștere și verificare în zonele frecventate de turiști, pentru a preveni eventuale situații de urgență. În total, aproximativ 100 de militari au fost zilnic în serviciu.

Reprezentanții inspectoratului au subliniat că perioada a fost una fără incidente majore, mulțumind cetățenilor pentru respectarea recomandărilor privind prevenirea riscurilor.

La rândul lor, jandarmii din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au fost prezenți în zonele de agrement, pe traseele turistice și în spațiile aglomerate din județ. Activitățile preventive, desfășurate în cadrul campaniilor „Spațiul public este al tuturor!” și „În siguranță pe munte!”, au ajuns la peste 100 de persoane din localități precum Poiana Sărată, Onești, Târgu-Ocna, Oituz și Slănic Moldova.

Pentru abaterile constatate, jandarmii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 12.000 de lei, conform legislației privind ordinea și liniștea publică. De asemenea, au fost întocmite acte de sesizare penală pentru șase fapte.

În teren, jandarmii au intervenit și în situații punctuale. Pe 1 mai, aceștia au observat și au limitat un incendiu de vegetație în satul Helțiu, comuna Căiuți, prevenind extinderea focului către un lan de rapiță și o zonă împădurită. O zi mai târziu, au semnalat un alt incendiu în zona râului Tazlău, unde pompierii au intervenit pentru lichidare.

Tot în această perioadă, pe 3 mai, jandarmii au identificat în Târgul Auto trei persoane care comercializau articole vestimentare suspecte a fi contrafăcute, fiind sesizate organele de urmărire penală.

Autoritățile reamintesc cetățenilor importanța respectării regulilor privind arderile controlate și responsabilitatea civică, subliniind că focurile nesupravegheate pot genera incendii cu risc major. De asemenea, oamenii sunt încurajați să sesizeze orice suspiciune privind produse contrafăcute.

În ansamblu, bilanțul arată o minivacanță liniștită, în care intervențiile autorităților au fost gestionate eficient, iar comportamentul responsabil al cetățenilor a contribuit decisiv la evitarea incidentelor grave.