Mircea Fechet: Bugetul pe 2026, „un semnal de stabilitate” pentru România

Deputatul de Bacău, Mircea Fechet, a reacționat după adoptarea bugetului de stat pe 2026, subliniind importanța acestuia pentru funcționarea instituțiilor și pentru stabilitatea economică a țării. „România are, în sfârșit, bugetul adoptat în Parlament (…) statul poate să funcționeze cu toate motoarele turate”, a transmis parlamentarul, într-o postare publică.

Liderul PNL Bacău a descris procesul adoptării drept unul tensionat, marcat de negocieri dificile și dispute politice, criticând folosirea bugetului ca instrument de presiune. În opinia sa, votul final transmite însă un semnal de stabilitate atât pentru administrațiile locale, cât și pentru mediul economic și partenerii externi.

Potrivit deputatului, adoptarea bugetului permite autorităților locale să înceapă proiecte și să continue investițiile fără întârzieri, oferind în același timp predictibilitate mediului de afaceri.

Fechet a subliniat că bugetul pe 2026 este construit într-un context economic complicat, caracterizat de presiuni asupra cheltuielilor și costuri ridicate de finanțare. În acest sens, el a evidențiat rolul măsurilor asumate de premierul Ilie Bolojan pentru evoluția economică a României în perioada următoare.

„Investițiile sunt o prioritate”, a precizat deputatul, arătând că alocările pentru dezvoltare cresc, iar proiectele de infrastructură și cele finanțate din fonduri europene ar urma să avanseze în perioada următoare.

În același timp, parlamentarul a atras atenția asupra necesității controlului deficitului bugetar și a cheltuielilor publice, menționând că „fiecare leu cheltuit trebuie să fie justificat”.

În final, deputatul a admis că bugetul nu este perfect, însă a subliniat că acesta „ține direcția”, mizând pe investiții, disciplină fiscală și utilizarea eficientă a fondurilor europene.