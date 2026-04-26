Motociclist în stare gravă după un accident pe Calea Republicii din Bacău

Un grav accident rutier s-a produs în această după-amiază în municipiul Bacău, pe strada Calea Republicii, unde un autoturism și o motocicletă au fost implicate într-o coliziune.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, care au mobilizat o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții ISU, la sosirea echipajelor de intervenție, motociclistul se afla în stop cardio-respirator. Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, reușind stabilizarea acestuia, ulterior fiind transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe din Bacău.

Pe durata intervenției, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, pentru a elimina riscul producerii unor incidente suplimentare.

Circumstanțele în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de către autorități.