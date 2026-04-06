Municipiul Bacău găzduiește Olimpiada Națională de Mecanică, care are loc în perioada 07-10 aprilie

În perioada 7–10 aprilie 2026, municipiul Bacău devine gazda unui eveniment deosebit: Olimpiada Națională de Mecanică, o competiție de prestigiu dedicată elevilor pasionați de domeniul tehnic și ingineresc. Este un prilej de întâlnire pentru tineri talentați din întreaga țară, care, după parcurgerea etapelor județene, ajung aici pentru a-și pune în valoare cunoștințele și abilitățile practice.

Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării. Împreună, aceste instituții creează un cadru în care excelența este încurajată, creativitatea este apreciată, iar viitorii specialiști își pot descoperi și dezvolta potențialul. În acest an, 86 de elevi, reprezentând 46 de colegii și licee tehnice din 31 de județe, dau viață acestei competiții.

Deschiderea oficială va avea loc în data de 7 aprilie, la ora 16:30, în Aula corpului D a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, într-o atmosferă festivă care marchează începutul unei experiențe memorabile. Pe parcursul olimpiadei, participanții vor susține o probă teoretică și una practică, menite să le provoace gândirea, ingeniozitatea și capacitatea de a aplica ceea ce au învățat.

Momentul culminant îl va reprezenta festivitatea de premiere din 9 aprilie 2026, când performanța, munca și pasiunea vor fi răsplătite. Cei mai buni dintre participanți vor primi nu doar premii, ci și recunoaștere la nivel național și noi oportunități pentru parcursul lor academic și profesional.

Dincolo de competiție, acest eveniment își propune să inspire, să aducă împreună tineri cu aceleași aspirații și să le ofere încrederea în a urma o carieră în domeniul tehnic, contribuind, prin ideile și munca lor, la dezvoltarea unei societăți moderne și inovatoare.