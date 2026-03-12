Noi lucrări pentru semafoarele „inteligente”. Săpături în sudul Bacăului, până la sfârșitul săptămânii

Lucrările pentru implementarea sistemului de management al traficului continuă în Bacău. În aceste zile au început săpăturile în sudul municipiului, pentru realizarea conexiunilor electrice necesare punerii în funcțiune a noilor semafoare „inteligente”.

Primăria Municipiului Bacău a anunțat că au început lucrările în intersecția URA, la intersecția dintre Calea Republicii, strada Aeroportului și strada Chimiei. Intervențiile vizează finalizarea conexiunilor electrice necesare pentru punerea în funcțiune a noilor semafoare instalate în cadrul proiectului de sistem de management al traficului.

Potrivit reprezentanților municipalității, lucrările sunt estimate să dureze până la sfârșitul acestei săptămâni.

În paralel, în intersecția de la Tic Tac, săpăturile au fost finalizate, iar seara trecută urma să fie turnat betonul.

Teoretic, după finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a sistemului de management al traficului, echipamentele instalate vor funcționa integrat și vor fi coordonate dintr-un dispecerat central. Potrivit municipalității, sistemul ar urma să contribuie la fluidizarea circulației, reducerea timpilor de așteptare în intersecții și creșterea siguranței pentru pietoni și șoferi.