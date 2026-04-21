Noi semafoare „inteligente” puse în funcțiune în mai multe intersecții din Bacău

Primăria Bacău a anunțat o nouă etapă în implementarea sistemului modern de management al traficului, prin punerea în funcțiune a unor semafoare inteligente în mai multe zone-cheie ale orașului. Proiectul are ca obiectiv principal fluidizarea circulației și reducerea blocajelor rutiere.

Unde au fost instalate noile semafoare?

zona Tic-Tac

trecerea de pietoni de la Spitalul Județean – strada Spiru Haret

intersecția strada Carpați – strada Spiru Haret

trecerile de pietoni de pe strada Milcov

intersecția străzilor Mărășești și 9 Mai (Pasarelă – Cascada)

Autoritățile locale subliniază că nu este vorba doar despre modernizarea unor semafoare, ci despre integrarea acestora într-un sistem inteligent de trafic.

Cum funcționează sistemul?

senzori montați în asfalt care detectează în timp real fluxul de mașini

camere video care monitorizează intersecțiile

timpi de semaforizare adaptați dinamic, în funcție de trafic

Pe măsură ce toate intersecțiile vor fi conectate prin fibră optică, sistemul va putea coordona circulația la nivelul întregului oraș.

Ce urmează?

extinderea rețelei inteligente la nivel urban

sincronizarea semafoarelor pentru reducerea timpilor de așteptare

optimizarea fluxului de trafic pe principalele artere

Reprezentanții Primăriei susțin că acest proiect marchează trecerea de la un trafic rigid la unul gestionat în timp real, capabil să reducă aglomerația și să îmbunătățească mobilitatea urbană în Bacău.