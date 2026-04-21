Noi semafoare „inteligente” puse în funcțiune în mai multe intersecții din Bacău

Primăria Bacău a anunțat o nouă etapă în implementarea sistemului modern de management al traficului, prin punerea în funcțiune a unor semafoare inteligente în mai multe zone-cheie ale orașului. Proiectul are ca obiectiv principal fluidizarea circulației și reducerea blocajelor rutiere.
Unde au fost instalate noile semafoare?
- zona Tic-Tac
- trecerea de pietoni de la Spitalul Județean – strada Spiru Haret
- intersecția strada Carpați – strada Spiru Haret
- trecerile de pietoni de pe strada Milcov
- intersecția străzilor Mărășești și 9 Mai (Pasarelă – Cascada)
Autoritățile locale subliniază că nu este vorba doar despre modernizarea unor semafoare, ci despre integrarea acestora într-un sistem inteligent de trafic.
Cum funcționează sistemul?
- senzori montați în asfalt care detectează în timp real fluxul de mașini
- camere video care monitorizează intersecțiile
- timpi de semaforizare adaptați dinamic, în funcție de trafic
Pe măsură ce toate intersecțiile vor fi conectate prin fibră optică, sistemul va putea coordona circulația la nivelul întregului oraș.
Ce urmează?
- extinderea rețelei inteligente la nivel urban
- sincronizarea semafoarelor pentru reducerea timpilor de așteptare
- optimizarea fluxului de trafic pe principalele artere
Reprezentanții Primăriei susțin că acest proiect marchează trecerea de la un trafic rigid la unul gestionat în timp real, capabil să reducă aglomerația și să îmbunătățească mobilitatea urbană în Bacău.
