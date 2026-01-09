O companie sud-coreeană și-a deschis filială în municipiul Bacău. Cine este Daesung Hi-Tech și ce produce

Compania sud-coreeană Daesung Hi-Tech, producător de piese și echipamente de precizie pentru mașini industriale și tehnologice, a intrat în România, scrie Profit.ro. Corporația a deschis o filială în municipiul Bacău, pe strada Constanței.

Foto: Platforma industrială Daesung. Sursa: Profit.ro

Sucursala va avea activități de mecanică generală. O mare parte din producția Daesung Hi-Tech este destinată exportului, pe piețe precum SUA, Japonia și Germania.

Portofoliul include articole folosite la fabricarea de mașini unelte, în industria auto, a semiconductorilor, echipamentelor electronice, optice sau medicale. Compania, cu sediul la Daegu, s-a listat, în 2022, pe bursa KOSDAQ, și are ca obiectiv să-și extindă activitățile la nivel internațional, anunțând inclusiv planul deschiderii unei fabrici în Vietnam, ca bază de producție pentru piețele din Asia, dar și global.

Compania face parte din grupul Daesung, care provine din Daesung Industrial Corporation, fondat în anul 1947. Axat în primii ani pe producția de brichete, grupul s-a extins în timp în domenii mult mai largi, de la petrol, gaze și energie la agricultură și modă. Astăzi, Daesung Group furnizează 20% din gazele naturale consumate în Coreea, pe segmentul rezidențial.