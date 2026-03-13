O femeie de 74 ani, internată cu hipotermie severă și multiple fracturi la SJU Bacău. Conducerea spitalului a anunțat Poliția

O femeie de 74 de ani din satul Podiș, comuna Mărgineni, a fost găsită căzută, în casă, cu hipotermie severă. Ea a fost adusă cu o ambulanță SMURD la UPU Bacău și transferată pe ATI.

La o primă evaluare efectuată de medici, temperatura corpului măsura 26 de grade, prezenta o hipoglicemie severă (22 mg/dl) dar și multiple hematoame, fracturi și encefalopatie hepatică. În timpul efectuării investigațiilor medicale, pacienta a făcut un stop cardiac, resuscitat de medici.

Ca urmare a multiplelor hematoame și fracturi observate de personalul medical pe aproape tot corpul, a fost anunțată și Poliția despre acest caz. În prezent, după aproape 12 ore de la internare, temperatura corpului a fost ridicată la 32 de grade, însă starea ei este foarte gravă, iar pronosticul de supraviețuire este extrem de rezervat.