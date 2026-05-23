O nouă teză de abilitare în domeniul Ingineria Mediului susținută la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Școala de Studii Doctorale din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat, în data de 21.05.2026, ora 09:00, în Aula Facultății de Inginerie, susținerea publică a tezei de abilitare intitulată „Studii și cercetări privind îmbunătățirea proceselor de protecție și remediere a mediului”, elaborată de Lector universitar dr. ing. ec. Diana-Carmen MIRILĂ, de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în domeniul Ingineria mediului.

Comisia de abilitare a fost formată din: 

  • Prof. univ. dr. ing. habil. Ileana-Denisa NISTOR – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România;
  • Prof.univ.dr.habil. Florentina – Daniela MUNTEANU – Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România;
  • Prof. univ. dr. habil. Rodica STURZA – Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, Republica Moldova.

Acest eveniment consolidează domeniul de doctorat Ingineria mediului din cadrul Școlii de Studii Doctorale a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și atrage tinerii doctoranzi privind impactul real asupra mediului și utilizarea tehnologiilor moderne și interdisciplinare.

