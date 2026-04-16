Oneștiul găzduiește Campionatul Național Școlar de Gimnastică Artistică feminină, în „Anul Nadia Comăneci”

Municipiul Onești este, în aceste zile, gazda uneia dintre cele mai importante competiții dedicate gimnasticii juvenile din România – Campionatul Național Școlar de Gimnastică Artistică feminină, desfășurat în perioada 15–17 aprilie 2026.

Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în colaborare cu Clubul Sportiv Școlar Onești și Liceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci” Onești, în parteneriat cu Primăria Municipiului Onești și Clubul Sportiv Municipal Onești.

Competiția reunește 34 de gimnaste, considerate cele mai bune la nivel școlar din țară, provenind din licee și cluburi sportive din șase județe. Tinerele sportive își dispută supremația într-un cadru competitiv de înalt nivel, care pune în valoare atât performanța, cât și disciplina specifică acestui sport.

Ediția din acest an se desfășoară într-un context simbolic, fiind inclusă în seria de manifestări dedicate „Anului Nadia Comăneci”, un reper major pentru gimnastica românească și internațională. Numele Nadia Comăneci rămâne o sursă de inspirație pentru noile generații, iar organizatorii își propun ca acest eveniment să contribuie la promovarea valorilor sportului de performanță.

Campionatul face parte din calendarul de evenimente al municipiului Onești, dar și din cel județean și național, având o componentă educativă importantă. Organizatorii subliniază necesitatea oferirii de modele pozitive pentru copii și tineri, încurajând implicarea activă în sport și susținerea performanței.

Prin astfel de inițiative, Oneștiul își reconfirmă statutul de centru important al gimnasticii românești, continuând tradiția care a consacrat orașul pe harta sportului mondial.