Oprire majoră a apei în zona Onești – Moinești. Mii de consumatori afectați de lucrări la Stația Cărăboaia

Alimentarea cu apă va fi întreruptă miercuri, 1 aprilie 2026, începând cu ora 09:00, în mai multe localități din județul Bacău, din cauza unor lucrări urgente la Stația de Tratare Cărăboaia, anunță CRAB.

Decizia vine pe fondul precipitațiilor abundente din ultimele zile, care au dus la creșterea turbidității apei brute și la transportul de material plutitor, afectând funcționarea instalațiilor. În aceste condiții, operatorul de apă este nevoit să intervină pentru demontarea unei vane cu acționare electrică la intrarea în stație.

Ce zone sunt afectate?

Oprirea va afecta atât populația, cât și agenți economici importanți din zonă. Printre localitățile vizate se numără municipiile Onești și Moinești, orașele Dărmănești, Târgu Ocna și Comănești (parțial), dar și comunele Dofteana, Cașin, Târgu Trotuș și Bogdănești.

De asemenea, vor fi afectați mai mulți operatori economici și instituții, inclusiv Chimcomplex Borzești, Transgaz (punctul de lucru Onești) și alți agenți industriali.

Program diferit de furnizare în funcție de zone

În unele localități, apa va fi disponibilă doar pentru o perioadă limitată, în funcție de rezervele existente:

La Târgu Ocna, consumatorii din zona centrală și blocuri vor avea apă până la ora 14:00, iar cei din cartierele Vâlcele, Gălean, Viișoara și Țărăncuța până la ora 16:00. Alte zone vor rămâne fără apă de la ora 09:00.

În Moinești, mai multe cartiere și străzi (inclusiv Hangani și Vasiești) vor rămâne fără apă pe durata lucrărilor.

În Dărmănești, Dofteana, Cașin, Bogdănești și Târgu Trotuș, furnizarea apei va fi complet sistată începând cu ora 09:00.

Cât vor dura lucrările la stația Cărăboaia?

Intervenția este estimată să dureze aproximativ 8 ore, după care vor începe operațiunile de repunere în funcțiune a stației și reluarea alimentării către rețelele din Onești și Moinești.

Operatorul atrage atenția că, la reluarea furnizării, există posibilitatea ca apa să fie tulbure pentru o perioadă scurtă.

Recomandări pentru populație

Reprezentanții CRAB recomandă consumatorilor să își asigure rezerve de apă pentru intervalul în care furnizarea va fi întreruptă, pentru a evita disconfortul cauzat de lipsa acesteia.

Reluarea completă a serviciului va depinde de finalizarea lucrărilor și de stabilizarea parametrilor de calitate a apei.