Pacienți și medici, în audiență la președinta CJ Bacău. Cristina Breahnă-Pravăț: „Sănătatea rămâne o prioritate”

Președinta Consiliului Județean Bacău a primit în audiență mai multe persoane, atât pacienți, cât și medici, care au vrut să discute despre situația sistemului de sănătate băcăuan.

„Am luat act de întrebări, îngrijorări și sesizări legate de accesul la servicii medicale, de modul în care sunt respectate drepturile pacienților, dar și ale cadrelor medicale, care, din motive injuste, gestionează un volum de activitate ridicat sau trebuie să tolereze aspecte care afectează actul medical – calitatea și legalitatea acestuia. Am ascultat fiecare poveste cu multă atenție, pentru că sănătatea cetățenilor contează și nu poate fi tratată niciodată superficial”, transmite președinta CJ Bacău.

Președinta CJ Bacău a subliniat importanța dialogului: „Nu mai putem tolera, la nesfârșit, comportamente neadecvate și cred cu tărie în dialog, echilibru și în construirea unor relații bazate pe respect față de pacienți și față de cadrele medicale implicate în găsirea de soluții reale și durabile – soluții ce trebuie implementate de managementul spitalicesc”.

Cristina Breahnă-Pravăț a reiterat că „sănătatea rămâne o prioritate” și că nu e suficient doar să se investească în echipamente medicale, ci foarte importante sunt și modul în care sunt rezolvate problemele pacienților și a cadrelor medicale care dau dovadă de profesionalism.

„Grija pentru bacăuani trebuie să se reflecte nu doar în realizarea de politici publice, investiții în echipamente medicale, ci și în modul în care ne raportăm, zi de zi, la problemele pacienților și cadrelor medicale care dau dovadă de profesionalism, empatie și dedicare! De aceea, o să continuăm să luptăm pentru un sistem public de sănătate băcăuan care să își respecte contributorii și profesioniștii dedicați cu adevărat”, a precizat președinta CJ Bacău.