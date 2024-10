Pantofi sport fabricați în Bacău, de firma lui Codrin Sârbu. O pereche ajunge și la 2.000 de lei

Business Magazin prezintă povestea de succes a unui întreprinzători din Bacău. Codrin Sârbu produce pantofi sport, iar unele dintre produse ajung să se vândă cu 2.000 de lei.

Când era mic îşi dorea să fie sportiv de performanţă, dar în 2013, dorinţa de a fi creativ a dat naştere unui vis care părea să aştepte doar momentul potrivit pentru a prinde aripi. Astfel, în 2018, Codrin Sârbu din Bacău a devenit antreprenor după ce a reuşit să obţină un proiect european care i-a permis să îşi transforme visul în realitate. Aşa a luat naştere Sârbu Atelier, un loc în care creativitatea şi tradiţia se împletesc în fiecare pereche de încălţări realizate.

„Gândul de a deschide un atelier de producţie de încălţăminte a luat naştere în 2013 când îmi doream să activez într-un domeniu în care îmi pot pune creativitatea la încercare. Dar momentul în care am prins cel mai mult curaj a fost în 2018, când am reuşit să obţin un proiect european care să mă ajute să încep acest vis. Din 2018 până în prezent suma la care s-a ridicat investiţia în dezvoltarea Sârbu Atelier este în jur de jumătate de milion de euro. Atelierul se află în oraşul natal, Bacău, şi este format în total din 20 de angajaţi. Anul acesta, după multe eforturi, am reuşit să achiziţionăm propria noastră fabrică, urmărind să ne extindem echipa şi producţia”, povesteşte pentru Business Magazin Codrin Sârbu, fondator şi administrator al Sârbu Atelier.

El spune că provocarea cea mai mare a fost să reuşească să recruteze oameni care aveau cunoştinţe în domeniu, mai ales că el nu avea experienţa şi nici nu ştia să producă încălţăminte. Însă lipsa cunoştinţelor în domeniul în care a ales să activeze nu i-a pus piedici, ci dimpotrivă, l-a făcut să înveţe mai rapid tot ce avea nevoie să cunoască.

