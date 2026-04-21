Pentru a nu mai sta în garaj, autobuzele electrice din Bacău vor fi încărcate la Centrul de Afaceri. Autobaza „provizorie” va costa peste 1,35 milioane lei

Autobuzele electrice achiziționate de municipalitatea băcăuană cu fonduri europene, care de aproape un an stau nefolosite, ar putea intra în sfârșit în circulație. Consiliul Local Bacău a aprobat astăzi documentația pentru amenajarea unei autobaze provizorii pentru încărcarea acestora, dar nu la autobaza operatorului de transport, ci la Centrul de Afaceri și Expoziții.

foto: Lucian Stanciu-Viziteu, august 2025, când au fost livrate primele autobuze electrice achiziționate

Decizia consiliului vine după ce s-a constatat că autobaza existentă, de pe strada Chimiei, achiziționată odată cu pachetul majoritar al Transport Public SA, nu dispune de puterea electrică necesară pentru alimentarea stațiilor de încărcare, iar modernizarea acesteia ar dura prea mult și ar pune în pericol implementarea proiectului finanțat prin PNRR. Asta în ciuda faptului că autobaza societății de transport public local se află în vecinătatea platformei industriale și a Thermoenergy Group SA (fostul CET), unde există suficientă putere electrică.

Autobuze pe dreapta, investiții în așteptare

Municipiul Bacău a achiziționat 24 de autobuze electrice și 5 microbuze, alături de infrastructura de încărcare aferentă, în cadrul unui proiect de peste 91 de milioane de lei.

Cu toate acestea, lipsa unei infrastructuri funcționale de încărcare a făcut ca mijloacele de transport să rămână trase pe dreapta luni întregi, perioadă în care se degradează moral și nu aduc niciun beneficiu transportului public.

Pentru a debloca situația, Primăria propune o soluție temporară: montarea a 29 de stații de încărcare pe un teren de pe Calea Dr. Alexandru Șafran nr. 145, unde există deja două posturi de transformare cu capacitate disponibilă. Concret, proiectul prevede 24 stații de încărcare de 60 kW, respectiv 5 stații de încărcare de 22 kW. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 1,35 milioane lei (cu TVA).

Aprobat cu voturi din majoritate și opoziție

Proiectul a fost adoptat în ciuda criticilor venite din partea opoziției, care a contestat soluția improvizată și costurile suplimentare. Cu toate acestea, consilierii PNL și PER au votat în favoarea inițiativei, argumentând că punerea în circulație a autobuzelor este prioritară.

Executivul condus de Lucian Stanciu Viziteu susține că măsura este necesară pentru a nu pierde finanțarea europeană. Termenul de finalizare a proiectului este 30 iunie 2026, iar fără infrastructura de încărcare, întregul proiect ar putea fi compromis.

În paralel, Primăria speră să obțină fonduri europene pentru realizarea unei autobaze definitive, care să înlocuiască soluția temporară. Pentru asta, proiectul bugetului local pe anul 2026 cuprinde 300.000 de lei pentru studii, expertiză și documentații în vederea construirii unei autobaze pentru operarea metropolitană a transportului public.