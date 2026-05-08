Percheziții domiciliare de amploare în Dărmănești și Dofteana, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni silvice

Mai multe percheziții domicilare au fost efectuate în Dărmănești și Dofteana, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni în domeniul silvic. În urma acestora, polițiștii au ridicat material lemnos, mai multe bunuri și bani, în vederea stabilirii provenienței.

Pe 7 mai, polițiștii Serviciului de Ordine Publică Bacău, împreună cu cei din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Biroului pentru Protecția Animalelor și polițiști din Moinești, Comănești și Dărmănești, însoțiți de criminaliști și luptători pentru acțiuni speciale, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară emise de Judecătoria Moinești, în Dărmănești și Dofteana, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni din domeniul silvic.

În cadrul perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea stabilirii provenienței, aproximativ 20 mc de material lemnos, au indisponibilizat un autoturism de teren neînmatriculat, modificat pentru transportul materialului lemnos în teren accidentat, precum și o căruță.

Totodată, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor două fierăstraie mecanice, 6 telefoane mobile, 3 camere de supraveghere de tip „spion”, utilizate pentru monitorizarea de la distanță în fondul forestier, precum și sumele de 9.326 de lei și 1.400 de euro.

În urma activităților desfășurate, cinci persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, una dintre acestea având calitatea de personal silvic.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, reprezentanți ai Gărzii Forestiere Suceava și ai Direcției Silvice Bacău.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale ce se impun.