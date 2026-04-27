Percheziții și suspiciuni de mită la ARR Bacău. Inspector acuzat că promova contra bani candidați la atestate profesionale

Procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, împreună cu polițiștii de la IPJ Bacău – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, pe 23 aprilie 2026, șapte percheziții domiciliare într-un dosar de corupție care vizează inclusiv Autoritatea Rutieră Română – Agenția Teritorială Bacău. Ancheta vizează infracțiuni de luare și dare de mită în legătură cu promovarea examenelor pentru atestate de șofer profesionist.

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2025 – aprilie 2026, un inspector ARR, identificat prin inițialele D.A.G., ar fi primit în mod repetat sume de bani pentru a promova candidați la proba practică. Banii ar fi fost colectați prin intermediul unui instructor auto, C.C.C., care ar fi acționat ca intermediar.

Anchetatorii susțin că mita era de 1.000 de lei de persoană în 2025 și a crescut la 1.500 de lei începând cu ianuarie 2026. Sumele ar fi fost strânse în dimineața examenului, iar instructorul întocmea o listă cu semne distinctive pentru candidații care plătiseră, listă care ajungea la examinator. Doar aceștia ar fi fost declarați admiși, indiferent de nivelul de pregătire.

De asemenea, candidații care promovau ar fi putut plăti suplimentar pentru urgentarea eliberării atestatului – 200 de lei în 2025 și 350 de lei în 2026, bani care ar fi ajuns direct la inspector.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane mobile, documente și alte mijloace de probă. Totodată, anchetatorii au indisponibilizat aproximativ 13.000 de euro, sumă asupra căreia a fost instituit sechestru.

În dosar au fost emise 10 mandate de aducere, iar șapte persoane au fost audiate. Procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor doi principali suspecți.

Ulterior, față de instructorul auto s-a dispus măsura controlului judiciar pe cauțiune, stabilită la 50.000 de lei, pentru 60 de zile. În cazul inspectorului ARR, procurorii au cerut arestarea preventivă, însă Tribunalul Bacău a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Decizia nu este definitivă. Procurorii au contestat măsura, urmând ca soluția finală să fie stabilită de Curtea de Apel Bacău.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii precizează că cercetările vizează și alte persoane și fapte. Totodată, aceștia subliniază că toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție.