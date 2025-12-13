Peste 1.000 de elevi și profesori, premiați la Gala Performanței Școlare organizată de Consiliul Județean Bacău

Aproximativ 1.000 de laureați din Educația băcăuană – circa 700 de elevi și 300 de profesori – au fost recompensați în cadrul Galei Performanței Școlare, un eveniment organizat de Consiliul Județean Bacău pentru a recunoaște rezultatele de excepție obținute în anul școlar recent încheiat.

Președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă Pravăț, a transmis că educația rămâne o prioritate pentru administrația județeană, subliniind importanța susținerii celor care, prin muncă și dedicare, duc mai departe performanța școlară.

„Educația băcăuană merge mai departe prin oameni care cred, care studiază și care inspiră prin rezultate deosebite. Datoria noastră, ca administrație, este să fim alături de ei, să îi susținem și să le oferim respectul pe care îl merită”, a precizat Cristina Breahnă Pravăț.

Momentul central al galei l-a reprezentat premierea lui Alexandru Ioan Jicu, desemnat Elevul Anului 2025, pentru un palmares impresionant de medalii obținute la olimpiade internaționale, europene și balcanice. Tânărul s-a remarcat la discipline precum Fizică, Matematică, Biologie, Chimie, Astronomie și Astrofizică, confirmând nivelul ridicat al învățământului băcăuan.

Gala Performanței Școlare a adus în prim-plan nu doar elevii cu rezultate excepționale, ci și profesorii care i-au îndrumat, autoritățile județene reafirmând angajamentul de a sprijini educația ca pilon esențial pentru dezvoltarea județului Bacău.