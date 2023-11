Peste 1.300 de băcăuani au fost mușcați de câini. Soluțiile propuse de prefectul Bogdănel și primarul Viziteu

Potrivit datelor de la Spitalul Județean de Urgență Bacău, peste 1.300 de băcăuani, dintre care 400 de copii, au fost mușcați de câini (cele mai multe atacuri au fost din partea câinilor comunitari), în perioada ianuarie 2022 – octombrie 2023.

Peste două treimi din victime sunt din municipiul Bacău, restul fiind din comunele limitrofe, conform prefectului Lucian Bogdănel.

„Cifrele demonstrează, fără echivoc, că problema este complet scăpată de sub control, chiar dacă Serviciul gestionare câini fără stăpân – organizat în subordinea Primăriei – primeşte an de an alocări importante din bugetul local. Pe teren nu se vede mare lucru, iar pozele şi filmulețele postate frecvent de cetățeni pe Facebook sau tot mai numeroasele articole din presa locală sunt dovada incontestabilă că cineva nu-şi face treaba pe care este plătit să o facă”, a precizat prefectul Bogdănel.

Primarul Lucian Stanciu Viziteu, de cealaltă parte, spune că „suntem singurii care adună câinii de pe străzi, pe o rază de 50 de kilometri în jurul Bacăului (…) Din Bacău și până în Onești, Moinești, Roman, Bârlad sau Adjud e haiducie din punctul ăsta de vedere. În condițiile acestea, oricâte campanii de sterilizare gratuită, oricâte misiuni de capturare și oricâte campanii de informare am face noi, de câini tot nu vom scăpa de pe domeniul public.”

În primele 9 luni ale acestui an, au fost capturați 278 de câini din Bacău. Toți au fost cipați și sterilizați, iar numărul de câini din adăpost a ajuns la 1.547: „Am fi vrut mai mult de atât, însă suntem limitați de numărul mic de angajați și nici atunci când am putut organiza concursuri pentru ocuparea locurilor vacante, băcăuanii nu au stat la coadă pentru a se angaja pe posturi de hingheri sau îngrijitori de câini”, potrivit primarului.

Prefectul constituie o comisie mixtă de control și verificare

Prefectul Bogdănel a avut o ședință de lucru, în care a constituit o comisie mixtă de verificare și control a modului în care funcționează (și își respectă obligațiile) Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, din municipiul Bacău. Comisia este formată din specialiști de la Direcția Sanitar Veterinară și de polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău.

„Comisia va verifica şi modul în care comunele limitrofe gestionează problema câinilor comunitari, mai ales că există semnale concludente din partea primarilor că patrupede fără stăpân din Bacău sunt deliberat abandonate pe câmpurile din împrejurimile oraşului, practica nefiind una recentă”, a precizat prefectul.

De altfel, printre măsurile care s-au propus în şedința convocată de prefect se numără şi: sporirea capacității de cazare a depozitului de câini din municipiul Bacău; implicarea mai consistentă a Poliției Locale, care are chiar prin legea de înființare atribuții în acest domeniu; respectiv, derularea de campanii de sterilizare în oraş, cu implicarea medicilor veterinari şi asigurarea fondurilor aferente de către Consiliul Local.

Primarul propune două soluții pentru soluționarea acestei probleme

Edilul Bacăului vede posibile două soluții pentru rezolvarea problemei legate de maidanezi. Una dintre ele este înființarea unui serviciu metropolitan de ecarisaj, iar a doua continuarea campaniilor de sterilizare a câinilor de rasă comună, care au stăpâni. „Pentru sterilizarea câinilor de rasă comună cu stăpân, am avut sprijin anul acesta de la organizația Wir Ritten Hunde, care a finanțat mai multe campanii în urma cărora 807 câini au fost sterilizați”, a menționat primarul Viziteu.

De asemenea, Viziteu a spus că este necesar și „un registru al câinilor cu stăpân din muncipiu, pentru a ști cine are animal de casă, dacă l-a cipat sau l-a vaccinat, dacă l-a sterilizat sau dacă a făcut pui și ce s-a întâmplat cu aceștia. Nu avem acum un astfel de registru, iar el ar trebui întocmit de Direcția Sanitar Veterinară.”

Nu în ultimul rând, primarul a precizat că Poliția Animalelor ar trebui să aplice amenzi usturătoare celor care abandonează pui pe stradă sau celor care nu și-au sterilizat animalele, lucru care nu s-a întâmplat până acum, iar oamenii ar trebui să înțeleagă că nu e bine să hrănească animalele fără stăpân sau să le ascundă când vin hingherii.