Planul regizat de un antrenor de tineret, pentru a pune mâna pe averea socrului – UPDATE

UPDATE 2: Georgian Bordeanu nu mai este antrenor nici la Aerostar, potrivit conducerii clubului. „A stat la noi 2 luni, după care, când am aflat ce probleme are, am reziliat contractul”, a precizat managerul general Remus Pozânărea.

UPDATE: Georgian Bordeanu a fost antrenor cu portarii la FC Bacău până în vara anului 2025. Ulterior, s-a angajat pe aceeași poziție la clubul de forbal Aerostar Bacău.

Știrea inițială:

Fotbalistul Georgian Bordeanu, antrenor la echipa de tineret a FC Bacău, a regizat un plan diabolic pentru a pune mâna pe averea socrului său. A dat pontul unui hoț și a orchestrat jaful, lăsându-și socrii să creadă că ies, de fapt, la o cină liniștită, scrie cancan.ro.

Bordeanu știa de existența banilor pe care socrul său, B.S., îi păstra cu grijă într-o ladă de canapea, ascunși între articole vestimentare. În iulie 2025, fotbalistul l-a contactat pe R.A.M., un fost angajat care a lucrat pentru spălătoria lui auto, și i-a dat un pont despre bani, cu scopul de a-i sustrage după un plan bine pus la punct.

„Inculpatul Bordeanu Georgian-Liviu l-a determinat pe inculpatul R.A.M. să sustragă din locuința socrului său, persoana vătămată B.S., suma de 108.000 de lire sterline, furnizându-i și informații cu privire la apartamentul unde se aflau banii”, se arată în rechizitoriu.

Hoțul a așteptat „semnalul” de la fotbalist pentru a putea intra în apartament și a acționat la sigur.

La întoarcerea acasă, socrul a introdus cheia în butuc, moment în care a constatat că ușa era descuiată, iar în interiorul locuinței bunurile erau răvășite. În sufragerie, lada canapelei era deschisă, iar din interior lipsea sacoșa albastră în care se afla suma de 108.000 lire sterline. Cu ocazia cercetării la fața locului nu au fost identificate urme de forțare a ușii de acces.

Acest detaliu a pus-o pe gânduri chiar pe soția fotbalistului, care și-a dat seama că partenerul ei „a dat pontul” persoanei care a pătruns în apartament și a sustras suma de bani. „În acest context, inculpatul Bordeanu a început să plângă și a solicitat să fie iertat”, se arată în mărturia de la dosar.

În urmă cu doar câteva zile, magistrații Judecătoriei Bacău au decis să-l condamne la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare și obligat să-i plătească socrului său 20.000 de lire sterline daune materiale.

