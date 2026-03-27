PLAYCAMP Bacău sărbătorește 1 an: distracție, premii și o experiență unică pentru întreaga familie

Pe 5 aprilie, PLAYCAMP Bacău marchează primul an de activitate și invită familiile din oraș să ia parte la un eveniment special dedicat copiilor și părinților.

Fiind unul dintre cele mai mari spații de joacă indoor din Bacău, PLAYCAMP s-a impus rapid ca un loc unde distracția, siguranța și activitățile educative se îmbină într-un concept modern, adaptat familiilor active de astăzi.

Giveaway aniversar: 10 vouchere pentru joacă

Cu ocazia aniversării, PLAYCAMP lansează un concurs dedicat comunității, oferind 10 vouchere, fiecare valabil pentru 3 ore de joacă. Câștigătorii vor fi extrași și anunțați pe 4 aprilie, la ora 18:00.

De asemenea, ziua aniversară aduce un program variat, gândit pentru o experiență completă pentru copii, dar și pentru părini:

concurs de cățărări

vânătoare de comori cu indicii

bufet de deserturi pentru copii și părinți

invitați speciali și momente interactive

Evenimentul este conceput ca o zi de relaxare pentru părinți și distracție activă pentru copii.

Mai mult decât un loc de joacă

Spre deosebire de alte locuri de joacă, PLAYCAMP propune un mix echilibrat între distracție și educație non-formală prin organizarea de:

activități educative și interactive

evenimente tematice

vânători de comori organizate

experiențe care încurajează socializarea, creativitatea și încrederea

În același timp, susține proiecte culturale și sociale, dar și sportul, performanța și dezvoltarea personală a copiilor.

De asemenea, în fiecare vacanță școlară se organizează tabere urbane, unde copiii participă în fiecare zi la ateliere educativ-creative, susținute de formatori calificați, au timp de joacă și sport, iar mesele și gustările sunt asigurate în același preț (mâncarea este gătită în bucătăria proprie PLAYCAMP).

De exemplu, în perioada 06 – 10 aprilie va avea loc Tabăra de Paște, unde copiii vor participa la atelier de vopsit ouă, atelier de limba engleză, atelier de experimente și căutarea de comori ascunse de iepuraș.

Vara aceasta, va avea loc a doua ediție SUMMER CAMP, care se va desfășura pe parcursul a 10 serii, în perioada 22 iunie – 04 septembrie.

Detalii despre taberele urbane și atracțiile PLAYCAMP Bacău sunt disponibile pe www.playcamp.ro.

Un spațiu spectaculos, unic în Bacău

PLAYCAMP este cel mai mare spațiu privat amenajat de Zidart în Bacău, inclus pe harta proiectelor Zid Art și evidențiat prin picturi murale impresionante – atât indoor, cât și outdoor – considerate printre cele mai mari din România.

Atmosfera creată este una imersivă, care transformă fiecare vizită într-o experiență memorabilă pentru copii.

Copii fericiți, părinți liniștiți!

PLAYCAMP oferă facilități complete pentru confortul tuturor:

spații dedicate aniversărilor

pachete speciale pentru grupuri școlare

happy hour și abonamente de fidelizare

bucătărie proprie

terasă interioară și exterioară

deschidere pentru copiii cu nevoi speciale

evenimente tematice în zile de sărbătoare

Totul este construit în jurul unei idei simple: timpul petrecut în familie contează.

După un an de activitate, PLAYCAMP se poate mândri că a reușit să creeze o frumoasă comunitate formată din copii și părinți, cadre didactice și formatori profesioniști, asociații de binefacere și ONG-uri, colaboratori din mediul de afaceri local.

Misiunea va rămâne aceeași și în anii care urmează: să ofere copiilor bucurie autentică și părinților liniștea că au ales locul potrivit.

Pe 5 aprilie, familiile din Bacău sunt invitate să sărbătorească împreună primul an PLAYCAMP — un an de energie, culoare și experiențe de neuitat.

Informații de contact loc de joacă PLAYCAMP Bacău: