PNL Bacău a depus candidaturile pentru Consiliul Județean. Ministrul Mircea Fechet: „Să le lăsăm copiilor noștri un județ de care să fie mândri și în care să își poată construi un viitor!”

Mircea Fechet, ministrul Mediului și președintele PNL Bacău, și-a depus candidatura la președinția Consiliului Județean: „Mi-am depus astăzi candidatura pentru președinția Consiliului Județean Bacău pentru că îmi doresc să le lăsăm copiilor noștri un județ de care să fie mândri și în care să își poată construi un viitor”, a declarat Fechet.

„La începutul mandatului meu de ministru, am spus că vreau să las copiilor noștri o țară mai curată. Și m-am ținut de cuvânt. România este astăzi transformată în bine și datorită măsurilor pe care le-am luat în domeniul mediului”, a mai spus candidatul liberal.

Tot astăzi, am depus și lista de candidați ai PNL Bacău pentru funcția de consilieri județeni, oameni determinați și bine pregătiți. Am o serie de obiective, pe care am încredere că le voi îndeplini alături de echipa mea.

Apa băcăuanilor este prioritate absolută pentru mandatul meu de președinte al Consiliului Județean. La fel și accesul la sănătate pentru toți băcăuanii, indiferent unde locuiesc. Îmi doresc să avem orașe înverzite, nu prăfuite. Orașe deschise, nu sufocate. Și îmi asum modernizarea tuturor drumurilor de pământ într-un singur mandat.

Prin tot ceea ce facem, îmi doresc și ca băcăuanii care trăiesc în străinătate să ia în considerare întoarcerea acasă și să găsească aici o viață mai bună, la fel ca aceea pentru care au plecat de lângă cei dragi.

Le mulțumesc băcăuanilor care au ales să ne susțină candidatura și care au încredere că putem da totul pentru Bacău.