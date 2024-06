Pod nou peste Bistrița! Adrian Anghel crede în proiectul său de a lega comuna Letea Veche de orașul Bacău, printr-o nouă rută

Am stat de vorbă, la mai bine de o lună de la momentul surpriză al anunțării candidaturii managerului public de la ANAF la primăria comunei Letea Veche, Adrian Anghel, și am cules câteva impresii din perioada campaniei electorale. Am ținut să aflăm care sunt nevoile oamenilor din Ruși-Ciutea, din Holt, din Radomirești și din Letea Veche, culese în urma campaniei electorale făcute din poartă în poartă.

Reporter: Sunteți pe ultima sută de metri. Cum a fost campania?

În fiecare zi, după-amiaza, de luni până duminică, pentru a avea rezultatele așteptate în această campanie, am mers împreună cu cei care candidează pentru funcția de consilier local, dar și cu susținătorii proiectului meu de candidatură la primărie, de la gospodar, la gospodar. Am fost impresionat de căldura cu care am fost primit la fiecare poartă și de curiozitatea letenilor referitoare la viziunea mea în administrarea comunei noastre. Surpriza a fost alăturarea, în mai multe rânduri, a domnului ministru al Mediului și, sperăm, viitor președinte al CJ Bacău, Mircea Fechet, cu care am mers împreună prin comuna noastră.

Reporter: Ce nevoi ai identificat în discuțiile cu cetățenii?

Principala problemă identificată se referă la dificultățile pe care noi, cetățenii din comuna Letea Veche, le întâmpinăm în cadrul legăturilor cu orașul Bacău. Cu alte cuvinte se ajunge greu în oraș, deși ne despart câțiva kilometri. Fie că vorbim despre transportul în comun sau cel individual, cu mașinile personale, oricum ar fi se consumă mult timp. Mai mult, între satele Radomirești și Letea Veche, respectiv, Ruși-Ciutea și Letea Veche, nu sunt legături pentru transportul în comun. Cu aceeași problemă a transportului mă confrunt și eu, și familia mea. Suntem preocupați de educația celor doi fii ai noștri, astfel că facem uneori și patru drumuri pe zi, în fiecare zi, pentru activități extrașcolare (limba engleză, basket, karate, înot etc.). Este extenuant! Așa a apărut ideea construirii unui nou pod peste Bistrița, fie el și unul pietonal și pentru biciclete!

Reporter: De ce nu un pod mai mare? Proiectul a mai fost discutat

Un astfel de proiect, pe lângă faptul că este foarte costisitor, va fi implementat într-un interval de timp îndepărtat, dar nimic nu este imposibil. Nu mai am însă răbdare să aștept încă 10 ani până la construirea unui pod auto peste Bistrița. În mandatul meu de primar al comunei Letea Veche voi căuta să fac parteneriat cu toate organismele implicate în acest proiect pe care îl doresc ca realizabil pentru confortul cetățenilor leteni, respectiv cu Primaria Bacău, Direcția Națională de Drumuri, CNAIR și, cel mai important, Consiliul Județean Bacău, alături de un președinte liberal, în persoana domnului Mircea Fechet care se vede că reușește în ceea ce își propune.

Reporter: Deci un nou pod auto este o iluzie ?

Nu, nu este o iluzie! Va fi o realitate, mai ales dacă folosim infrastructura existentă, pentru că în trecut a fost folosit podul pietonal peste Bistrița, pod aflat în vecinătatea Insulei de Agrement, și acesta poate fi reabilitat întru-o perioadă mult mai scurtă. Între timp, până la construirea unui pod nou, grandios, între Letea Veche și Bacău, problema cetățenilor noștri ar putea fi rezolvată mult mai ușor punând în funcțiune ce avem. Viziunea mea este să aducem TOTUL ÎN LETEA VECHE. Am pierdut multe din beneficiile învecinării cu orașul, din neglijență sau din indiferență. Am identificat mai bine de 80 de elevi care fac naveta cu părinții lor sau cu mijloacele de transport în comun la școlile din Bacău. Avem dascăli majoritatea titulari în școlile din comună, cu experiență la catedră, foarte bine pregătiti, motivați, cu rezultate excepționale, dedicați educării noilor generații. Pe lângă aceștia putem atrage și alți profesioniști în cultură și sport pentru activități extrașcolare care să-i atragă pe copii și să-i determine pe părinți să nu-i mai ducă în oraș, pe motive astăzi prea evidente.

Reporter: Cum îți propui să realizezi aceste lucruri?

Voi deschide spațiile pe care le avem în comună. Căminele culturale din Radomirești și din Letea zac nefolosite de la construirea lor. În prezent au alte destinații, ceea ce e regretabil. Am în vedere și căminul ce se construiește acum, la Holt. Copiii noștri vor avea posibilitatea să participe la activități extrașcolare precum cursuri de engleză, certificate Cambridge, dansuri moderne, ansambluri, pictură, pe modelul Palatului Copiilor din oraș. Avem în Letea Veche baze sportive moderne și mi-aș dori ca și copiii noștri să facă sport aici.

Reporter: Când vrei să faci aceste lucruri?

După data de 9 iunie, când majoritatea oamenilor din localitățile comunei Letea Veche (Ruși-Ciutea, Siretu, Holt, Radomirești, Letea Veche) vor dori schimbarea, vor vota și se vor alătura proiectului nostru de a transforma comuna noastră într-un mic orașel. Consider că primordial este și să acordăm atenție vechilor familii din comuna noastră și să rezolvăm împreună, urgent, problema proprietăților aflate în devălmășie.

Reporter: Care este problema cu devălmășia? Auzim din ce în ce mai des despre astfel de situații în întreg județul

Una dintre cele mai importante probleme se referă la faptul că, de 30 de ani, se amână punerea în posesie a letenilor cu terenurile pe care le dețin în devălmășie. Este vorba de fostele izlazuri comunale aflate în toate satele din comună ce nu au fost retrocedate proprietarilor de drept. Voi face o prioritate în a respecta principiul liberal de bază respectiv respectarea proprietății.

Reporter: Gânduri de final de campanie?

Mă bucur că am reușit să facem în Letea Veche o campanie frumoasă, democratică, pozitivă, fără atacuri, fiecare contracandidat realizând activitățile specifice campaniei. Singurele dispute au fost disputele de idei și o luptă între proiectele pe care fiecare le propune pentru comunitate, ceea ce este benefic letenilor. Eu sunt orientat către soluții la problemele actuale și mă focusez să dau plus valoare lucrurilor deja făcute în comuna noastră. Această campanie a fost cu și despre oameni și nevoile lor, ale tuturor locuitorilor din comuna Letea Veche. Sunt bucuros să descopăr că aceste nevoi coincid cu viziunea mea despre o administrație locală bazată pe respect, demnitate și transparență. Vreau să mulțumesc și echipei mele ce mi-a dat încredere și energie, m-a sprijinit zilnic. Mulțumesc prietenilor ce mă cunosc de o viață și oamenilor pe care i-am cunoscut în aceste circumstanțe electorale pentru că mă încurajează să duc până la final viziunea proiectului meu. Când planurile sunt pozitive e ca și cum ai gândi că binele învinge mereu, deci sunt optimist.