Polițiștii băcăuani au împărțit 100 de amenzi pe DN15. Cele mai multe, pentru depășirea vitezei

Polițiștii Serviciului Rutier Bacău au desfășurat, duminică – 26 iulie, în intervalul 13:00 – 17:00, o acțiune pe DN 15, pentru prevenirea accidentelor rutiere și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.

Foto arhivă

În cadrul activităților, polițiștii au efectuat aproximativ 50 de testări cu aparatele etilotest și drugtest. Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 100 de sancțiuni contravenționale, dintre care 48 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 10 pentru neportul centurii de siguranță, o sancțiune pentru depășire neregulamentară, precum și 28 pentru alte abateri la regimul circulației pe drumurile publice. De asemenea, au fost sancționați 8 bicicliști, 2 utilizatori de trotinete electrice și 2 pietoni.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 4 permise de conducere, dintre care două pentru depășirea regimului legal de viteză, unul pentru depășire neregulamentară și unul pentru nerespectarea indicațiilor polițistului rutier și au retras un certificat de înmatriculare.

Pe durata acțiunii nu au fost constatate infracțiuni la regimul circulației rutiere și nu s-au înregistrat accidente de circulație.

Totodată, polițiștii au desfășurat activități preventive, distribuind 40 de materiale informative participanților la trafic.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să manifeste atenție sporită pe întreaga durată a deplasărilor.