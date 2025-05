Pompierii intervin și azi în localitățile inundate. În municipiul Bacău, debitul Bârnatului este în scădere

În cursul acestei zile, pompierii băcăuani continuă intervențiile în mai multe localități din județ, afectate de inundații. Și în municipiul Bacău, debitul Bârnatului a crescut, însă, potrivit primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, nu a atins pragul critic de atenție.

Intervenții în curs ISU Bacău:

În ceea ce privește debitul crescut al Bârnatului, în municipiul Bacău, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a precizat că nu există risc de inundații.

Monitorizăm în continuare debitul Bârnatului, dar vă asigur că nu există nici un pericol de inundație.

Debitul apei este în scădere de ieri încoace, este și vizibil acest lucru.

Chiar dacă în aceste zile am avut mai multe coduri de atenționări hidrologice, din fericire am fost feriți de inundații. În ciuda ploilor abundente, nu am atins pragul critic de atenție.

Asta nu înseamnă că nu am stat cu ochii pe acest curs de apă, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Administrația Bazinală de Apă Siret, încă de la primele avertizări.

Partea bună este că nu mai sunt anunțate ploi însemnate cantitativ și vom putea reveni la normal, chiar și în oraș, unde în anumite locuri s-au format bălți mari. Să ținem cont că plouă aproape neîncetat de sâmbătă încoace.

– Lucian Daniel Stanciu Viziteu, primarul municipiului Bacău