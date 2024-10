Povestea unei femei condamnate la moarte de medicii de la SJU Bacău și salvată în Turcia. „Acolo nu s-a rostit cuvântul «moarte»”

Poveste cutremurătoare a unei femei, anunțată de medicii de la Spitalul Județean de Urgență Bacău că mai are doar 5 luni de trăit și salvată de doctorii din Turcia, relatată la Digi 24. Diagnosticată cu cancer, femeia a plecat în străinătate cu bani din donații. A făcut chimioterapie și apoi a primit un tratament crucial pentru viața ei, dar pe care statul român nu-l decontează.

Crina Ostace – pacientă: Am intrat la comisia formată din mai mulți medici din Bacău, medici oncologi, și uitându-te la diagnostic, la RMN-ul și CT-ul, ultimele făcute au ajuns la concluzia că nu mai am decât cinci-șase luni de trăit și să mă duc să-mi pun toate lucurile în regulă, să le ordonez. Am ieșit în fața spitalului și am început să strig că nu vreau să mor, pur și simplu am urlat, nu mi-a păsat că s-a uitat lumea la mine și am zis că nu vreau să mor așa de tânără.

Crina are 56 de ani şi în 2021 a aflat că are cancer. La sfârşitul anului trecut, boala a recidivat. Discuţia cu medicii oncologi a fost la fel de cruntă ca diagnosticul primit. Dar Crina nu a acceptat să moară. A înfruntat și boala, și sistemul și, cu bani din donații, a plecat să caute soluții în străinătate.

Crina Ostace – pacientă: Una din cele mai tinere doctorițe mi-a zis așa, mi-a zis cu nonșalanță: Ce, credeți că dacă mergeți în Turcia o să trăiți mai mult? E greu să te lupți și inclusiv cu medicii, unii medici.

Nu doar că a câștigat timpul anulat de medicii români, dar i s-a vorbit despre speranță.

Crina Ostace – pacientă: Nu s-a rostit cuvântul „moarte”, nu s-a rostit cuvântul „stai la pat”. Mergi, vezi-ți de viață, mergi la serviciu.

Ca răspuns la calvarul trăit de Crina, reacția reprezentanților spitalului din Bacău este dezarmantă. Prezintă scuze seci pentru o condamnare la moarte livrată unui bolnav pentru care lupta nu era încheiată.

Aurelia Taga, manager spital Bacău: Ne pare rău pentru situația creată cu doamna în cauză. Cred că a fost o deficiență de comunicare pentru care ne cerem scuze, dar ne bucurăm pentru dânsa că a reușit să supraviețuiască.

În urma unui test molecular făcut în Turcia, medicii i-au prescris Crinei un tratament, iar de aici a început o nouă luptă cu sistemul. Medicamentele nu sunt decontate în România și costă 4 mii de euro pe lună, cât salariul ei pe 4 luni.

Articolul integral, pe Digi24.ro.