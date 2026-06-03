Premieră în județul Bacău: o fermă de vite Angus din Mărgineni, singura din România înscrisă în asociațiile de profil din SUA

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O familie de întreprinzători a deschis în satul Podiș din comuna Mărgineni, județul Bacău, o fermă de vite Angus cu 40 de exemplare, cele mai multe importate din Irlanda, și este singura din România înscrisă în asociațiile de profil din SUA.

Ineditul nu constă în creșterea acestei specii de vită, ci în faptul că familia Aurel și Anda Saghin au implementat utilizarea tehnologiei genetice de transfer de embrioni printr-o selecție specială, se precizează pe pagina Margineni Bacau. Din 10 animale pregătite pentru această procedură, au rezultat patru viței valoroși – doi Angus negru și doi Angus roșu, primii provenind din celebra linie genetică a taurului SAV America 8018, considerat un reper mondial în reproducția bovinelor de carne.

Tăurașii din Podiș – Mărgineni sunt singurii care au fost testați și evaluați de americani

Într-un studiu documentar sintetizat de Beatrice Alexandra Modiga, cu sprijinul Catedrei Management și Biotehnologii de Reproducție – Facultatea de Medicină Iași, inserat în publicația Lumea Satelor, se precizează că SAV America 8018 a fost achiziționat în 2019 pentru suma record de 1,51 milioane de dolari și este recunoscut la nivel internațional pentru calitățile sale excepționale de reproducător și pentru contribuția la dezvoltarea rasei Angus, standardul de aur al cărnii premium.

După studii repetate și rezultatele obținute, familia Saghin subliniază, însă, că succesul nu ține doar de tauri valoroși, ci mai ales de calitatea liniilor materne. În acest sens, la ferma din Mărgineni – Podiș au dezvoltat atent implementarea de creștere cu accent pe mame, considerate fundamentul oricărei genetici de top. Această abordare, inspirată din practicile americane, unde liniile genetice sunt definite după descendența maternă, a permis adaptarea eficientă a geneticii importate la condițiile din România.

Unicitatea fermei din Mărgineni este dată și de faptul că taurii obținuți prin transfer embrionar în 2024 sunt singurii din România înregistrați în asociațiile de profil din Statele Unite ale Americii. Aceștia au trecut prin testări genomice riguroase, inclusiv evaluarea defectelor genetice, confirmând astfel valoarea și autenticitatea lor.

Colaborare științifică cu o Universitate din Iași

Activitatea genetică desfășurată de ferma familiei Saghin a atras atenția specialiștilor de la Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași.

„Suntem singura fermă din România înscrisă în asociațiile de profil din SUA și tăurașii sunt singurii care au fost testați și evaluați de americani”, explică Aurel Saghin, referindu-se la interesul manifestat de instituția academică pentru această formă de colaborare.

Parteneriatul cu vizează mai multe aspecte, printre cele mai importante numărându-se sprijinirea programelor de masterat și cercetare stințifică din cadrul lucrărilor de masterat și doctorat în domeniul adndrologie, obstretică și biotehnologii de reproducție.

