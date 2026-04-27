Primăria începe să demoleze 94 de garaje din zona Garofiței–Carpați, din Bacău

Primăria Bacău anunță începerea lucrărilor de demolare a 94 de garaje situate pe străzile Garofiței 1, 3, 5 și Carpați 10, 14, în municipiul Bacău. Intervenția este programată pentru marți, 28 aprilie 2026.

Potrivit reprezentanților administrației locale, acțiunea face parte dintr-un proces mai amplu de reorganizare urbană și de eliberare a domeniului public. Spațiile rezultate în urma demolărilor vor fi reamenajate pentru a răspunde mai bine nevoilor comunității.

„În locul construcțiilor improvizate vor fi amenajate locuri de parcare, zone verzi și spații integrate mai bine în peisajul urban”, se susține în comunicatul transmis de Primărie.

Autoritățile îi roagă pe cetățenii din zonă să respecte semnalizarea temporară și indicațiile echipelor din teren pe durata desfășurării lucrărilor.