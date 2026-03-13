Primăria Tamași și o firmă, amendate de ABA Siret, pentru groapa de gunoi ilegală. Inițial, inspectorii nu au văzut dezastrul, acuză ministra Mediului

Administrația Bazinală de Apă (ABA) Siret anunță că, în urma unei sesizări privind existența unei gropi cu deșeuri în albia majoră a râului Siret, în zona localității Furnicari, comuna Tamași, județul Bacău, în zonă, s-a deplasat o echipă de inspectori. Diana Buzoianu, ministra Mediului, a dezvăluit însă că, inițial, inspectorii Apelor Române Bacău s-au făcut că nu văd dezastrul.

Pe amplasament existau 3 bălți, pe luciul uneia dintre ele fiind comasate deșeuri menajere, plastice și din construcții, depozitate ilegal, pe o suprafață de circa 1500 metri pătrați, apreciind un volum de circa 500 metri cubi de deșeuri.

În vederea stabilirii impactului asupra calității apei, laboratorul Administrației Bazinale de Apă Siret a prelevat 7 probe de apă din 7 puncte diferite, 5 din amplasament și 2 din râul Siret, amonte și aval de zona respectivă. Rezultatele analizelor au relevat o încărcare organică a apei aferente bălților, fără influență asupra calității apei râului Siret. Conform planului de situație pus la dispoziție de reprezentanții UAT comuna Tamași, amplasamentul se află pe teritoriul comunei Tamași.

Pentru neasigurarea de către autoritățile locale a curățirii cursurilor de apă și a malurilor acestora de pe raza localității, precum și neluarea de măsuri operative privind verificarea stării de salubritate a zonelor vizate de control, inspectorii ABA Siret au sancționat UAT Tamași cu amendă în valoare de 80.000 de lei și au dispus salubrizarea amplasamentului și transportarea și predarea deșeurilor către Depozitul Conform Bacău, se mai precizează în comunicat.

Totodată, în timpul controlului, s-au identificat două zone cu urme recente de extragere a agregatelor minerale ilegale din albia majoră a râului Siret. În urma cercetărilor efectuate, s-a constatat că o societate care deține în zonă o stație de sortare și are în curs de execuție o fermă piscicolă, a exploatat agregate minerale din terasă, fără a deține acte de reglementare în acest sens. O parte din agregatele extrase au fost depozitate pe o lungime de cca 100 de metri, în timp ce o altă cantitate a fost transportată la stația de sortare a societății. Pentru aceste constatări, inspectorii ABA Siret au aplicat o în amendă în valoare de 80.000 lei, cu obligația desființării depozitului de agregate, nivelarea zonei și aducerea terenului la starea inițială.

Sursa: comunicat de presă ABA Siret

Ministra Mediului: tone de deșeuri îngropate ilegal și balastieră fără autorizație, descoperite la Tamași

Informația a fost nuanțată de ministra Mediului, Diana Buzoianu, într-o postare pe rețelele sociale. Potrivit acesteia, verificările au fost declanșate în urma unei sesizări făcute de jurnalistul de investigație Rareș Năstase.

Conform datelor prezentate de ministră, inspectorii au descoperit „tone de deșeuri îngropate ilegal” pe o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați.

„Nu vom mai întoarce capul la ilegalități. Ai o balastieră ilegală și crezi că nu vei fi prins niciodată? Îngropi ilegal deșeurile? Este posibil ca în trecut să fi scăpat, dar acum Ministerul Mediului nu mai închide ochii”, a transmis Diana Buzoianu.

Verificări și la nivelul Administrației Apelor Române – ABA Siret

Ministra Mediului a mai anunțat că a cerut verificări și la nivelul Administrația Națională Apele Române, după ce inspectorii de la Administrația Bazinală de Apă Siret ar fi efectuat un control în aceeași zonă în cursul dimineții și ar fi concluzionat că nu există nereguli.

„Câteva ore mai târziu, în prezența jurnaliștilor, au fost constatate ilegalitățile. Am cerut deja o comisie disciplinară pentru a ne asigura că, dacă au fost ascunse fapte de natură penală, vor exista consecințe legale”, a mai transmis ministra.

Autoritățile de mediu continuă verificările în acest caz.