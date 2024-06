Primarul din Comănești a ajuns la spital, cu clavicula și mai multe coaste rupte. Viorel Miron dezminte zvonul că ar fi fost bătut

Viorel Miron, primarul din Comănești, a ajuns la spital, cu o fractură de claviculă și mai multe coaste fisurate. În oraș circulă zvonul că edilul ar fi fost bătut de Ionuț Iftimoaie și ar fi fost ulterior transportat cu elicopterul SMURD la București. Ultima oară, Miron a apărut în public miercuri, la inaugurarea unei școli, în prezența Ligiei Deca, ministrul Educației. Martorii susțin că primarul se deplasa și vorbea cu greutate. În plus, ar fi avut și o rană la cap cu mai multe copci.

FOTO: Martorii susțin că primarul Miron ar fi avut copci la cap, la un eveniment public organizat miercuri, însă primarul neagă că ar avea o rană

Pe rețelele de socializare, au fost distribuite documentele medicale întocmite la Spitalul din Comănești și chiar radiografia toracelui. Unii martori susțin că un elicopter SMURD s-a ridicat de pe stadionul din localitate, după ce delegația guvernamentală a plecat din localitate.

Pentru lămurirea situației, Ziarul de Bacău l-a contactat pe primarul Viorel Miron. Acesta a negat, vineri dimineață, că ar fi internat la București. „Sunt acasă, am avut un accident în curtea cumnatului meu, unde au locuit părinții. M-am dus să-l ajut, după o ploaie puternică. Pământul era alunecos, am călcat greșit și mi-au alunecat picioarele. Mi-am fracturat clavicula și am câteva coaste fisurate. Am fost aici, în Comănești, la spital, nu la București!”, a declarat Miron. El are acum brațul imobilizat și poartă un corset pentru coaste.

Primarul a negat că s-ar fi lovit la cap, deși martorii susțin că l-au văzut cu mai multe copci. Chiar și în fotografia realizată la inaugurarea școlii, primarul pare să aibă o rană la cap.

Edilul orașului Comănești susține că zvonul referitor la o bătaie cu Ionuț Iftimoaie este total fals. „Sunt în relații foarte bune cu Ionuț. Pe Facebook se spune că m-am luat de soția lui, care mi-ar fi fină. Totul este fals, până și faptul că i-aș fi naș, eu doar i-am cununat, ca primar, la Starea Civilă”, a afirmat Miron.

Viorel Miron s-a arătat deranjat de faptul că documentele sale medicale au apărut în public, după ce au fost listate și date „adversarilor politici”, și a declarat că va cere o anchetă internă în Spitalul Comănești.

Până acum, la Poliție nu s-a înregistrat nicio plângere, pe această temă.

Vom reveni.