Primarul stațiunii Târgu Ocna respinge zvonurile privind vânzarea Centrului Balnear din Parcul Măgura: „Investiția rămâne în patrimoniul statului”

Primăria Târgu Ocna susține că informațiile apărute în mediul online privind o presupusă vânzare sau privatizare a Centrului Balnear din Parcul Măgura sunt false. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, primarul Cristian Ciubotaru afirmă că imobilul nu va fi înstrăinat, ci urmează să fie transferat către Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie (INRMFB) București, instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății.

Potrivit administrației locale, transferul se realizează între două entități publice, iar clădirea va rămâne în patrimoniul statului român. Primăria susține că procedura este necesară pentru ca unitatea să poată funcționa ca bază de tratament și recuperare, în condițiile în care autoritatea locală nu deține acreditările medicale și cadrul legal necesare pentru furnizarea și decontarea serviciilor medicale.

Conform informațiilor prezentate de primarul Cristian Ciubotaru, investițiile în modernizarea centrului vor fi suportate integral de Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie. Printre lucrările anunțate se numără reabilitarea clădirii, refacerea piscinei și dotarea cabinetelor cu aparatură medicală de ultimă generație, fără utilizarea fondurilor provenite din bugetul local.

Edilul susține, de asemenea, că pacienții care vor beneficia de tratamente balneare decontate prin sistemul de asigurări de sănătate sau de pensii vor putea accesa gratuit procedurile, în baza unui bilet de trimitere emis de medicul de familie. Totodată, administrația locală estimează că proiectul va genera beneficii economice pentru operatorii din turism, pacienții urmând să fie cazați în pensiunile și unitățile de cazare autorizate din Târgu Ocna.

Primăria precizează că transferul vizează exclusiv clădirea Centrului Balnear și că alte obiective din Parcul Măgura vor rămâne în patrimoniul public al orașului. Printre acestea se numără cele șapte izvoare minerale, Parcul Măgura, parcările, stadionul și Centrul de Informare Turistică, unde vor continua să fie organizate evenimentele publice și culturale.

Potrivit primarului, documentația necesară transferului este finalizată, iar punerea în aplicare a proiectului depinde de adoptarea unei Hotărâri de Guvern, procedură care, susține acesta, este întârziată în prezent de contextul politic de la nivel central.