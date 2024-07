Primarul Viziteu, absent de la ședințele de CL pe care le convoacă, acuzat de fostul prefect Bogdănel că „spală putina și se extrage politic din subiecte spinoase”

Fostul prefect Lucian Bogdănel, vicepreședinte PSD Bacău, a lansat câteva acuzații la adresa primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Edilul a convocat mai multe ședințe de Consiliu Local, la care ar fi trebuit dezbătute subiecte importante, cum ar fi schimbarea organigramei, de la care el însuși a lipsit și a preferat să participe la București, la acțiuni ale USR.

Într-un comunicat, Lucian Bogdănel a trecut în revistă acțiunile edilului USR, pe care l-a acuzat că „spală putina și se extrage politic din subiecte spinoase”.

Redăm comunicatul:

Primarul Viziteu se da lovit si nu participa la a treia sedinta consecutiva de CL pe care o convoaca, sub pretextul unor asa-zise probleme de sanatate care i-ar impiedica pana si participarea on-line (!). „Probleme” care nu l-au împiedicat insa, in ultimele zile, sa faca politica mare la Bucuresti sau sa intervina cu declaratii atunci cand a fost solicitat de presa.

L-au „impiedicat” sa-si exercite responsabilitatile de primar, mai precis de ordonator principal de credite, care avea obligatia legala – incepand din octombrie 2023 – sa transpuna intr-un act administrativ (HCL) prevederile Legii 296/2023 privind reducerea cheltuielilor in administratia publica locala cu 10%. Deci si-n Primaria Bacau.

Termenul limita de implementare a acestor masuri si de aprobare a noii organigrame institutionale a fost deja depasit (30 iunie), desi ordonatorul de credite Viziteu a avut timp berechet la dispozitie – peste jumatate de an pentru a le opera.

Nu s-a sinchisit cu asta, dar a plasat peste ordinea de zi a sedintei CL de azi (4 iulie) proiectele privind aprobarea organigramelor primariei si ale institutiilor din subordine, trimitand populist la inaintare directorii & sefii de servicii din primarie, in conditiile in care maniera discretionara in care au fost elaborate aceste organigrame, cu nesocotirea consultarii angajatilor, va genera un nou val de probleme in respectivele institutii.

Cu cine sa dezbata si sa delibereze consilierii locali aceste proiecte vitale in lipsa initiatorului lor?

Totodata, intre cele peste 40 de proiecte de hotarare de pe ordinea de zi s-au numarat o rectificare bugetara, garantarea unui credit de peste 20 mil. euro ce urmeaza a fi contractat de CRAB, „inventarea” unor noi taxe la Insula de Agrement sau lungirea peltelei SSPM, societate in insolventa unde un acolit al lui Viziteu mimeaza – pe bani frumosi – activitatea de administrator special la o firma la fel de moarta ca mortii din cimitirul Sarata II (si, pe deasupra, datoare la stat cu aprox. 1,5 mil. euro).

Inteleg si intelegem nevoia primarului de a spala putina si de a se extrage politic din subiecte spinoase si probleme a caror cauza principala este. De neinteles este insolenta cu care Viziteu ii trateaza in acest caz nu doar pe consilierii locali, ci intreaga comunitate bacauana de problemele si „modernizarea” careia, brusc, nu prea mai are nici timp si nici chef. Ba, mai mult, comunicarea cu alesii e mijlocita, mai nou, de o doamna de la „cabinet” careia Codul Administrativ nu-i ofera nicio atributie in gestionarea relatiei cu alesii locali sau interogarea lor cu privire la ce si cum vor vota.

P.S. Pentru ca bataia de joc sa fie completa, alesii au fost convocati la sediul primariei – in vederea „necesitatii clarificarii” aspectelor legate de noile organigrame – luni, 8 iulie. Deci, nu doar ca nu e nicio urgenta pt primar, dar termenele prevazute de Legea 296 sunt si facultative. Si de ce am avea o dezbatere transparenta in CL, cand putem face o noua organigrama la mica intelegere, undeva pe holul de la etajul 5 din primarie?