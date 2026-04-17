Primarul Viziteu anunță că a preluat Hotelul Central. 100 de milioane de la buget pentru reabilitarea clădirii, care include și Teatrul Bacovia

Primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a anunțat că municipalitatea a preluat efectiv clădirea Hotelului Central, după ani de litigii, prezentând momentul drept o „victorie” pentru oraș.

Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a declarat că a intrat în posesia Hotelului Central, după „4 ani de luptă” cu proprietarul privat al imobilului, pe care l-a numit „rechin imobiliar”, dar și cu opoziția unor consilieri locali.

„Am reușit! După 4 ani de luptă […] am recuperat pentru comunitatea noastră Hotel Central! Astăzi am luat cheile și am intrat”, a transmis edilul.

Clădirea face parte din ansamblul arhitectural alături de Teatrul Bacovia și este considerată un obiectiv important de patrimoniu pentru municipiu. Potrivit primarului, imobilul are „un potențial uriaș”, urmând să fie pus în valoare după reabilitare.

Demersurile pentru preluarea clădirii au fost îndelungate și au implicat procese în instanță. În februarie 2026, administrația locală anunța câștigarea definitivă a litigiului, ceea ce a permis continuarea procedurilor de expropriere și trecerea imobilului în proprietatea publică.

Hotelul Central s-a aflat în proprietate privată timp de aproximativ 30 de ani, perioadă în care clădirea a ajuns într-o stare avansată de degradare.

Cât va costa reabilitarea?

Conform unui proiect prezentat anterior de Primăria Bacău și relatat de Ziarul de Bacău, reabilitarea ansamblului Hotel Central – Teatrul Bacovia ar urma să coste aproximativ 100 de milioane de lei, bani ce ar urma să fie alocați din bugetul local.

Documentația tehnică prevede lucrări complexe, inclusiv consolidarea clădirilor, refacerea instalațiilor și reconfigurarea spațiilor interioare. În cazul hotelului, acesta ar urma să fie transformat în spații de cazare, inclusiv pentru artiștii teatrului.

Durata estimată a lucrărilor este de aproximativ 30 de luni, în condițiile în care intervențiile vizează un imobil de patrimoniu și presupun lucrări ample de restaurare.

Context

Hotel Central, fostul hotel Athenee Palace, inaugurat în anii 1920, este înscris în lista monumentelor istorice, fiind format din parter plus trei etaje, în suprafață utilă de 925,94 mp, suprafață construită de 1.266 mp și teren aferent de 362 mp.

Proiectul de reabilitare a fost blocat în ultimii ani de dispute juridice legate de proprietate și de procedurile de expropriere. Administrația locală susține că, odată cu clarificarea situației juridice și preluarea efectivă a clădirii, investiția poate intra în etapa de implementare.

Autoritățile locale consideră că reabilitarea ansamblului Hotel Central – Teatrul Bacovia va contribui la revitalizarea zonei centrale și la redarea unui simbol al orașului comunității.